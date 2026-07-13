Οι χώρες που καίνε το περισσότερο ρεύμα για να δροσιστούν: Στην πρώτη γραμμή η Ελλάδα

Η κατανάλωση ρεύματος εκτοξεύτηκε όσον αφορά τα κλιματιστικά στην Ευρώπη, με τις χώρες να τα προτιμούν ολοένα και περισσότερο.

Οι συνεχόμενοι καύσωνες υποχρεώνουν πλέον τους Ευρωπαίους να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που ζουν. Το κλιματιστικό δεν θεωρείται πια είδος πολυτελείας, αλλά βασικό εργαλείο καθημερινής επιβίωσης, μια αλλαγή που φέρνει βαριά επιβάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η ηλεκτρική ενέργεια που ξοδεύουν τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δροσιστούν διπλασιάστηκε μέσα σε μια εξαετία, εκτινάσσοντας τη συνολική κατανάλωση από τα 40.500 τερατζάουλ το 2018 στα 80.400 το 2024.

Ποιες χώρες καίνε το περισσότερο ρεύμα

Η γεωγραφία του ευρωπαϊκού Νότου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές ανάγκες της ηπείρου. Όσον αφορά τη συνολική ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται, η Ιταλία κρατά τα πρωτεία στην Ευρώπη με 26.300 TJ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 14.300 TJ, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, έχοντας καταγράψει κατανάλωση 11.900 TJ για τις ανάγκες ψύξης των σπιτιών.

Η πραγματική επιβάρυνση στα νοικοκυριά

Το σκηνικό ανατρέπεται αν εξετάσουμε πόσο πολύ επηρεάζει το air condition τον συνολικό λογαριασμό κάθε σπιτιού. Σε αυτή την κατηγορία, οι μεσογειακές νησιωτικές χώρες παίρνουν ξεκάθαρα το προβάδισμα.

Η Κύπρος βρίσκεται στην κορυφή, καθώς το 16% της συνολικής ενέργειας ενός νοικοκυριού πηγαίνει αποκλειστικά στον κλιματισμό, με τη Μάλτα να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 15%.

Η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά και σε αυτή την ανάλυση, αφού το 7,4% της ενέργειας που ξοδεύει ένα μέσο ελληνικό σπίτι καταναλώνεται για να αντιμετωπιστεί η ζέστη. Στον αντίποδα, παρά τις μεγάλες συνολικές ποσότητες ρεύματος που καταναλώνουν ως χώρες, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί επιβαρύνονται πολύ λιγότερο σε επίπεδο νοικοκυριού, με τα κλιματιστικά τους να απορροφούν μόλις το 2,5% και το 2,3% της συνολικής τους ενέργειας αντίστοιχα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ