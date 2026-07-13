Marfin: Οι φωτογραφίες από την Ικαρία που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση μετά από 16 χρόνια

Νέα στοιχεία από φωτογραφικά αρχεία του 2009 και του 2010 φέρονται να οδήγησαν την ΕΛ.ΑΣ. στην ταυτοποίηση τριών υπόπτων για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

16 χρόνια μετά την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να κατέληξε σε νέες ταυτοποιήσεις υπόπτων, έπειτα από την εκ νέου εξέταση φωτογραφικού υλικού που είχε συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης εικόνας και επανεξέτασαν από την αρχή το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων, καταλήγοντας σε τρεις νέες διώξεις για την πολύνεκρη επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της τράπεζας, ανάμεσά τους και μία έγκυο γυναίκα.

Τα δύο φωτογραφικά αρχεία που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρονται να διαδραμάτισαν δύο διαφορετικά φωτογραφικά αρχεία.

Το πρώτο περιλαμβάνει συνολικά 205 φωτογραφίες που είχε τραβήξει επαγγελματίας φωτορεπόρτερ την ημέρα των επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας. Σε ορισμένες από αυτές αποτυπώνονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση εναντίον του υποκαταστήματος της Marfin.

Το δεύτερο αρχείο κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και περιλαμβάνει φωτογραφίες από διακοπές ομάδας ατόμων το καλοκαίρι του 2009, πιθανότατα στην Ικαρία. Οι εικόνες αυτές έδωσαν στους αναλυτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν πρόσωπα, σωματότυπους και αντικείμενα με τα αντίστοιχα που καταγράφηκαν στις φωτογραφίες της ημέρας της επίθεσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 42χρονος κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε ως άτομο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κόκκινο μαντίλι. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η αναγνώριση δεν βασίστηκε μόνο στον σωματότυπο, αλλά και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σακιδίου που φέρεται να έφερε, όπως συγκεκριμένες φθορές και σημάδια στο φερμουάρ, τα οποία εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες του 2009 όσο και σε εκείνες του 2010.

Για δεύτερο κατηγορούμενο, οι αστυνομικοί επικαλούνται, μεταξύ άλλων, μία τσάντα με χαρακτηριστικό κόκκινο έμβλημα μουσικού συγκροτήματος, η οποία φέρεται να εμφανίζεται και στα δύο φωτογραφικά αρχεία. Όσον αφορά τη 46χρονη κατηγορούμενη, η δικογραφία αναφέρει ότι η ταυτοποίηση στηρίχθηκε κυρίως σε μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως ο σωματότυπος, η στάση του σώματος και τα μαλλιά.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν την αξιοπιστία των ταυτοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα βασίζεται κυρίως σε αντικείμενα, όπως σακίδια, τσάντες και είδη ένδυσης, τα οποία δεν μπορούν από μόνα τους να αποδείξουν την ταυτότητα των δραστών. Επισημαίνουν επίσης ότι μέρος του ίδιου φωτογραφικού υλικού είχε εξεταστεί και κατά την έρευνα του 2020, χωρίς τότε να οδηγήσει σε ταυτοποίηση της 46χρονης, ζήτημα που αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας.

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