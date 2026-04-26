Η στιγμή της φυγάδευσης του Τραμπ: Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει σε δείπνο - Βίντεο από κάμερες ασφαλείας

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον όταν ένοπλος εισέβαλε σε δείπνο του Τραμπ και τον ανάγκασε να απομακρυνθεί μετά από πυροβολισμούς και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Στιγμές απόλυτου χάους επικράτησαν το βράδυ του Σαββάτου (25/4) στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αναγκάζοντας τη Μυστική Υπηρεσία να απομακρύνει εσπευσμένα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η εκδήλωση βρισκόταν σε εξέλιξη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ετοιμάζεται να απευθύνει ομιλία για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο θεσμό. Ξαφνικά, ακούστηκαν πέντε έως επτά πυροβολισμοί έξω από την κεντρική αίθουσα, προκαλώντας άμεση αντίδραση των πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι φυγάδευσαν τον Τραμπ, τη Μελάνια Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τα παρόντα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Συνελήφθη ο δράστης: Τραυματίστηκε ένας πράκτορας

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας δέχθηκε πυρά, αλλά σώθηκε χάρη στον προστατευτικό εξοπλισμό του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οι αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό κράτηση τον δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένας 30χρονος άνδρας από την Καλιφόρνια. Παρά τις αρχικές πληροφορίες που τον ήθελαν νεκρό, επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη δεύτερου δράστη.

Replay video of shots being heard and President Trump and the rest of the stage being evacuated from the WHCA Dinner.

Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ: «Η Μυστική Υπηρεσία έκανε φανταστική δουλειά»

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social εξήρε τη δουλειά των αρχών επιβολής του νόμου. «Η Μυστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος. Ο δράστης συνελήφθη», έγραψε χαρακτηριστικά. Αν και ο πρόεδρος αρχικά εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στην αίθουσα, η Μυστική Υπηρεσία έθεσε βέτο για λόγους ασφαλείας, οδηγώντας στην οριστική διακοπή της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, ο οποίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για να παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο Washington Hilton είναι το ίδιο σημείο όπου είχε σημειωθεί η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ