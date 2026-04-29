Ο Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν ποζάροντας με όπλο: «Τέρμα το καλό παιδί!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ με πολεμική φωτογραφία απειλεί πως θα αρχίσει ξανά τις επιθέσεις αν το Ιράν δεν συμφωνήσει για τα πυρηνικά.

Οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό, και γρήγορα!», απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social την ώρα που οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται στο σημείο μηδέν εδώ και πολλές ημέρες.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έρθει στα συγκαλά του. Δεν ξέρουν πώς να κλείσουν συμφωνία» για το πυρηνικό, προσθέτει.

«No more Mr. Nice Guy!» (Τέρμα το καλό παιδί!). Αυτός είναι ο τίτλος της ανάρτησης που δεν θα έλεγε και πολλά πράγματα, αν δεν συνοδευόταν από ένα φωτομοντάζ που δείχνει τον Τραμπ με γυαλιά «Top Gun», μαύρο κοστούμι και γραβάτα κρατώντας ένα αυτόματο όπλο και στο φόντο ένα πολεμικό σκηνικό εκρήξεων και φωτιάς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ