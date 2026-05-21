Οικογένεια απορρίπτει 22 εκατομμύρια για το αγρόκτημά της για ένα τεράστιο τεχνολογικό έργο: «Δεν σημαίνει τίποτα»

Αγρότες απέρριψαν προσφορά 22 εκατομμυρίων ευρώ για να προστατεύσουν την οικογενειακή κληρονομιά τους.

Μητέρα και κόρη αρνήθηκαν να πουλήσουν μέρος του αγροκτήματός τους στα περίχωρα του Μέισβιλ για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων, υποστηρίζοντας πως η αξία του είναι κυρίως οικογενειακή και παραγωγική.

Η Άιντα Χάντλεστον και η Ντέλσια Μπέαρ καλλιεργούν περίπου 1.200 στρέμματα και διαβεβαιώνουν ότι αυτές οι εκτάσεις δεν έχουν τιμή, παρά το γεγονός ότι έλαβαν μια προσφορά που άγγιζε τα 22 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά περίπου της μισής ιδιοκτησίας.

Η απάντηση στην εταιρεία: «Δεν σημαίνουν τίποτα τα εκατομμύρια»

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, μια εταιρεία επικοινώνησε μαζί τους για να προσπαθήσει να αγοράσει μέρος του κτήματος. Ωστόσο, η απάντηση της Μπέαρ ήταν κατηγορηματική: «Τα 22 εκατομμύρια ευρώ δεν σημαίνουν τίποτα», υπεραμυνόμενη ότι ο στόχος της εκμετάλλευσης είναι «να θρέψει ένα έθνος».

Για τις δύο αγρότισσες, η συναισθηματική αξία είναι το κλειδί, καθώς αυτά τα εδάφη ανήκουν στην οικογένειά τους για γενιές. Εκεί έζησαν η γιαγιά και ο προπάππους τους, οι οποίοι πλήρωναν φόρους και συνέβαλαν στον εφοδιασμό τροφίμων στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες, αυτές οι εκτάσεις ήταν απαραίτητες για να «δώσουν ψωμί όταν ο κόσμος δεν είχε τίποτα».

«Δεν είμαστε χαζοί...»

Η Μπέαρ εξηγεί ότι η εκτιμώμενη αξία της περιοχής είναι περίπου 6.000 δολάρια ανά στρέμμα, επομένως η προσφορά που έλαβαν πολλαπλασίαζε την αξία της αγοράς. Ακόμη και έτσι, θεωρεί ότι δεν είναι αρκετή για να αντισταθμίσει την απώλεια της οικογενειακής τους περιουσίας.

Η αγρότισσα καταγγέλλει επίσης ότι η εταιρεία προσπάθησε να αποκτήσει παρόμοιες εκτάσεις μέσω ανώνυμων μεσαζόντων. Επιπλέον, προειδοποιεί για πιθανές επιπτώσεις στην κατανάλωση νερού και στο σύστημα αγροτικής άρδευσης εάν αναπτυχθούν αυτού του είδους τα έργα. «Μας αποκαλούν χαζούς γέρους αγρότες, αλλά δεν είμαστε», δήλωσε η Μπέαρ, επιμένοντας ότι η πώληση δεν είναι η μόνη λογική επιλογή.

Η μητέρα της αντιτίθεται επίσης κατηγορηματικά στην επιχείρηση και κατηγορεί την εταιρεία για έλλειψη διαφάνειας: «Εγώ λέω ότι είναι ψεύτες και ότι δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σε αυτούς», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τις υποσχέσεις για θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη ως «μια απάτη».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ