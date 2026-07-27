Η «κόλαση του Δάντη» σε Ισπανία, Γαλλία: Yπό πύρινη πολιορκία το Μπορντό

Οι πυρκαγιές προχωρούν προς τα περίχωρα της ιστορικής γαλλικής πόλης Μπορντό , στην καρδιά των αμπελώνων της χώρας, καθώς η Γαλλία και η Ισπανία μάχονται με τις φλόγες που έχουν ήδη αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που απειλούν τη γαλλική πόλη Μπορντό, ενώ οι αρχές απομακρύνουν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστιά της. Η οινοπαραγωγική περιοχή της νοτιοδυτικής Γαλλίας έχει πληγεί από ιστορικες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια ενός έντονου καλοκαιρινού καύσωνα που έχει πλήξει πολλά μέρη της Ευρώπης. Η Ισπανία έχει κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και μια πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Στη Γαλλία, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει τη χερσόνησο Cap Ferret στις ακτές του Ατλαντικού, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές γύρω από το Μπορντό, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν στην πρωτεύουσα της περιοχής.

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