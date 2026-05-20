Σοκ στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του, δήλωνε «χήρος» στο Tinder και έδωσε τη βέρα της στη νέα του σύντροφο

43χρονος συνελήφθη στο Ουισκόνσιν αφού σκότωσε τη γυναίκα του, έκρυψε το πτώμα της και με τη βέρα έκανε πρόταση γάμου στη νέα του σύντροφο που γνώρισε στο Tinder.

Υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Ουισκόνσιν προκαλεί σοκ, καθώς άνδρας κατηγορείται πως δολοφόνησε τη σύζυγό του, εξαφάνισε το πτώμα της και στη συνέχεια εμφανιζόταν ως «χήρος», ενώ φέρεται να χρησιμοποίησε ακόμη και τη βέρα της για να κάνει πρόταση γάμου σε νέα γνωριμία μέσω Tinder.

Με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και απόκρυψη πτώματος συνελήφθη ο 43χρονος Aaron Nelson. Θύμα είναι η σύζυγός του Alexis Nelson, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Dodge, της οποίας τα λείψανα δεν έχουν εντοπιστεί από τότε που εξαφανίστηκε, πριν από περίπου έναν χρόνο.

Τα στοιχεία της εξαφάνισης και οι έρευνες

Το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά σε παντοπωλείο στην πόλη Beaver Dam, όπου διέμεναν, σε υλικό από κάμερες ασφαλείας στις 29 Μαρτίου του 2025, αναφέρουν οι αρχές. Τα τηλεφωνικά δεδομένα της γυναίκας φέρεται να δείχνουν μετακίνησή της σε άλλη περιοχή λίγο μετά την εξαφάνισή της, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχει μπει το στοιχείο ότι ο σύζυγός της αγόρασε μεγάλο πλαστικό κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 43χρονος δημιούργησε στη συνέχεια ψεύτικο προφίλ στο Facebook με το όνομα «James Nelson», δηλώνοντας ότι είναι χήρος. Μέσω της πλατφόρμας γνωριμιών Tinder γνώρισε λίγο αργότερα μια γυναίκα, με την οποία συγκατοίκησε μέσα σε λίγες εβδομάδες, όπως κατέθεσε η ίδια στις αρχές.

Το δαχτυλίδι της συζύγου το φορούσε η νέα του σύντροφος

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν κατά την έρευνα ότι η νέα σύντροφος του 43χρονου φορούσε ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στην αγνοούμενη σύζυγό του.

Ένας κάδος απορριμμάτων εντοπίστηκε σε μεταγενέστερη έρευνα στην κατοικία της νέας συντρόφου του, ο οποίος περιείχε ίχνη αίματος που ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Alexis Nelson. Παράλληλα, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης πτωμάτων εντόπισε ενδείξεις ανθρώπινης αποσύνθεσης σε βοηθητικό χώρο της ιδιοκτησίας.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κατηγορούμενου παρά το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα τα λείψανα της γυναίκας, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία και απόκρυψη στοιχείων εγκλήματος.

