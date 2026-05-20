Τρομερή πατέντα: Συνταξιούχος παίρνει δωρεάν ρεύμα από ποτάμι και παράγει 36 kWh την ημέρα

Ένας συνταξιούχος στον Καναδά κατασκεύασε μια μικρή υδροηλεκτρική εγκατάσταση που λειτουργεί με τη ροή ποταμού και τροφοδοτεί το σπίτι του.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες είναι οι πιο γνωστοί τρόποι παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, όμως ένας συνταξιούχος από τον Καναδά έδειξε ότι υπάρχει και μια διαφορετική λύση. Όχι με ήλιο, όχι με αέρα, αλλά με νερό που κινείται συνεχώς.

Ο Marc Nering κατασκεύασε μια μικρή οικιακή υδροηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία λειτουργεί αποκλειστικά χάρη στη ροή ενός ποταμού. Το σπίτι του βρίσκεται κοντά στον ποταμό Cheakamus, στη Βρετανική Κολομβία, και το σύστημα που δημιούργησε μπορεί να παράγει έως και 36 kWh ηλεκτρικής ενέργειας την ημέρα.

Η ρόδα που γυρίζει με τη δύναμη του ποταμού

Η κατασκευή βασίζεται σε έναν υδροτροχό από αλουμίνιο, ο οποίος περιστρέφεται από τη δύναμη του νερού. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνταξιούχος μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του σπιτιού του χωρίς φράγμα, χωρίς καύσιμα και χωρίς μεγάλες συστοιχίες μπαταριών.

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, η συγκεκριμένη λύση έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μπορεί να λειτουργεί σταθερά, όσο υπάρχει αρκετή ροή στο ποτάμι. Τα φωτοβολταϊκά εξαρτώνται από την ηλιοφάνεια, οι ανεμογεννήτριες από τον άνεμο, όμως ένας ποταμός με δυνατή και συνεχή ροή μπορεί να δίνει ενέργεια για πολλές ώρες μέσα στην ημέρα.

Το σύστημα του Nering δεν χρειάζεται ταμιευτήρα ή μεγάλη τεχνική παρέμβαση στο περιβάλλον. Ο υδροτροχός βρίσκεται πάνω σε μια πλατφόρμα από σκυρόδεμα, τοποθετημένη δίπλα στον ποταμό, και κινείται από το ίδιο το ρεύμα του νερού. Η λογική είναι απλή, αλλά η εφαρμογή απαιτεί σωστό σημείο, σωστή ροή και αρκετές... άδειες.

Ο βασικός περιορισμός

Όπως έχει εξηγήσει ο δημιουργός του, η εγκατάσταση χρειάζεται ποτάμια με γρήγορο ρεύμα. Το νερό πρέπει να κινείται με ταχύτητα τουλάχιστον τριών μέτρων ανά δευτερόλεπτο, ώστε να παράγεται σημαντική ποσότητα ενέργειας. Με πιο αργή ροή, η απόδοση μειώνεται και το σύστημα δεν μπορεί να δώσει το ίδιο αποτέλεσμα.

Ο Marc Nering δεν σκοπεύει να πουλήσει την τεχνολογία του ως εμπορικό προϊόν. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, εταιρείες από χώρες όπως η Ιταλία και η Χιλή έχουν ήδη υιοθετήσει μέρος του σχεδιασμού για νέα projects.

Για να γίνει πραγματικότητα η εγκατάσταση, χρειάστηκαν άδειες σε δημοτικό, επαρχιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, καθώς και περιβαλλοντικές διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τοπικές κοινότητες. Δεν ήταν δηλαδή μια απλή κατασκευή που μπήκε αυθαίρετα στην όχθη ενός ποταμού, αλλά ένα project που πέρασε από διαδικασίες ελέγχου.

Η περίπτωση του Καναδού συνταξιούχου δείχνει ότι η παραγωγή καθαρής ενέργειας δεν περιορίζεται μόνο στις συνηθισμένες λύσεις. Εκεί όπου υπάρχει ποτάμι με ισχυρή ροή, μια μικρή υδροηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να μετατρέψει την κίνηση του νερού σε ηλεκτρικό ρεύμα για ένα σπίτι.

