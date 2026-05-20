Σοκαριστικός Γιώργος Λιανός στο τελευταίο συμβούλιο: «Νικητής του Survivor είναι ο Σταύρος» (vid)

Πραγματοποιήθηκε σε βαρύ κλίμα το τελευταίο συμβούλιο στο Survivor, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου.

Μετά το τραγικό γεγονός που συνέβη την προηγούμενη Δευτέρα (11/5), με τον σοκαριστικό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, συγκλήθηκε συμβούλιο στον Άγιο Δομίνικο για το πρόωρο τέλος του Survivor.

Σε βαρύ κλίμα, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος των γυρισμάτων για το ριάλιτι και αναφέρθηκε πως ο φετινός νικητής του παιχνιδιού, αλλά και του χρηματικού ποσού είναι ο Σταύρος.

«Είναι ο νικητής του φετινού Survivor, απόψε είναι το τελευταίο συμβούλιο»

Ο παρουσιαστής, αρχικά, έκανε αναφορά για το πως συνέβη το ατύχημα και εν συνεχεία μίλησε για την αποκατάστασή του στο Μαϊάμι: «Βρίσκεται στο Μαϊάμι, με ένα εξαιρετικό τιμ γιατρών. Ο ΣΚΑΪ κι ο Ατζούν κάνουν τα πάντα για να έχει την καλύτερη ιατρική περίθαλψη, αφού είναι πλέον μέλος της οικογένειάς τους. Έχει εκπλήξει τους γιατρούς με το πείσμα του και τη γενναιότητά του. Ένας πραγματικός Survivor της ζωής».

Μετά ανακοίνωσε πως το έπαθλο και το χρηματικό ποσό είναι για εκείνον: «Νικητής του φετινού Survivor είναι ο Σταύρος. Είναι ένα απ' τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτόν».

Αναφορά έγινε και στον Μάνο, τον συμπαίκτη που ήταν μπροστά στο ατύχημα και βοήθησε τον Σταύρο: «Δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε στον Μάνο, που είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα συζητήσουμε μαζί του, ώστε επίσης να βοηθηθεί και να ανταμειφθεί για την ηρωική του πράξη».

Και τέλος αναφέρθηκε για τα γυρίσματα του Survivor: «Σεβόμενοι και κατανοώντας πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας πάντα σε προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες, η απόφαση μας είναι να σταματήσουμε. Απόψε είναι το τελευταίο συμβούλιο και με αυτό ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor 2020».

Φώναξαν όλοι μαζί τα ονόματα του Σταύρου και του Μάνου

Βαθιά συγκινημένοι και οι συμπαίκτες του Σταύρου, πήραν τον λόγο για να του μεταφέρουν τις ευχές και τις σκέψεις τους. Πρώτος μίλησε ο Άλεξ Καραντώνης, «Μπένζι»: «Σταύρο, αυτό το χαμόγελο που έχεις δεν το ξεχνάω ποτέ. Περιμένω να το δω πάλι στην Ελλάδα».

Καθηλωτικός ήταν ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος: «Δεν έχω αφιερώσει ποτέ ούτε έναν πόντο στον πατέρα μου στο Survivor, γιατί ήθελα στην τελευταία μου στιγμή εδώ να του αφιερώσω την πορεία μου. Θα τον ευχαριστήσω, αλλά κάθε δευτερόλεπτο που ήμουν στην Καραϊβική θα το αφιερώσω στον Σταύρο, γιατί μου έμαθε πως είναι να χαμογελάς πραγματικά. Έχει έναν ήρωα, τον Μάνο και εμείς έχουμε έναν ήρωα στις δικές μας ζωές, τον Σταύρο».

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιανός, ο Σταύρος παρακολουθούσε το τελευταίο συμβούλιο του νησιού και οι παίκτες επέλεξαν να του στείλουν ένα ιδιαίτερο μήνυμα φωνάζοντας το όνομά του, ενώ το ίδιο έκαναν και με το όνομα του Μάνου.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ