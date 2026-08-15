Έφυγαν για 45 λεπτά και έλειπαν 16 ώρες: Εφιάλτης για οικογένεια σε θάλασσα της Ταϊλάνδης

Μια 45λεπτη βόλτα με τζετ σκι στην Ταϊλάνδη μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 50χρονο Γάλλο και τους δύο μικρούς γιους του.

Μια οικογενειακή βόλτα με τζετ σκι εξελίχθηκε σε πολύωρη περιπέτεια για έναν 50χρονο Γάλλο και τους δύο μικρούς γιους του στην Ταϊλάνδη, όταν το τζετ σκι που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε και οι τρεις τους έμειναν για περισσότερες από 16 ώρες στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το BBC, ο πατέρας και τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής, εξαντλημένοι και έχοντας καταπιεί νερό. Οι διασώστες τούς μετέφεραν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις, όμως η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία και πήραν σύντομα εξιτήριο.

Βίντεο από τη διάσωση δείχνει ένα από τα αγόρια να βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τζετ σκι, μεγάλο μέρος του οποίου είχε βυθιστεί στα ταραγμένα νερά. Ο πατέρας του φαίνεται να επιπλέει σε κοντινή απόσταση και να κάνει σήμα προς τους διασώστες. Και οι δύο φορούσαν σωσίβια.

Η 45λεπτη βόλτα που κράτησε όλη τη νύχτα

Η περιπέτεια ξεκίνησε περίπου στις 17:00 την Πέμπτη στο Κο Σαμούι, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ταϊλάνδης, καθώς ο 50χρονος είχε νοικιάσει το τζετ σκι για μόλις 45 λεπτά, προκειμένου να κάνει βόλτα μαζί με τους δύο γιους του. Όταν όμως πέρασε η συμφωνημένη ώρα και η οικογένεια δεν επέστρεψε, οι Αρχές ενημερώθηκαν και ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης.

Ταχύπλοα και άλλα τζετ σκι χρησιμοποιήθηκαν για να ερευνηθεί η θαλάσσια περιοχή γύρω από το Κο Σαμούι, αλλά και προς το γειτονικό Κο Πανγκάν. Οι έρευνες διακόπηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της οικογένειας.

Η αγωνία τελείωσε περίπου στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, όταν οι διασώστες εντόπισαν τον πατέρα και τους δύο γιους του να παραμένουν στη θάλασσα, περισσότερες από 16 ώρες μετά την εξαφάνισή τους.

Ο 50χρονος ανέφερε στις Αρχές ότι, λίγο πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος ενοικίασης, το τζετ σκι χτυπήθηκε από ισχυρά κύματα, με αποτέλεσμα να σταματήσει να λειτουργεί η μηχανή. «Η ελπίδα μας έκανε να ξεχάσουμε τον φόβο», δήλωσε ο ίδιος στη Le Parisien.

Στην παραλία περίμεναν με αγωνία η μητέρα των παιδιών και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, μέχρι να δουν τελικά τον πατέρα και τα δύο αγόρια να επιστρέφουν σώοι στη στεριά. Παρά την περιπέτεια, η οικογένεια αποφάσισε να παραμείνει στην Ταϊλάνδη και να συνεχίσει τις διακοπές της, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

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