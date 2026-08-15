Τέλος εποχής για τους διανομείς: Η Γαλλία δημιουργεί οχήματα αυτόματης παράδοσης πακέτων

Η κυβέρνηση ενέκρινε την χρηματοδότηση αυτόνομων οχημάτων για να λύσει το δαπανηρό πρόβλημα των παραδόσεων στα αστικά κέντρα.

Η παραλαβή ενός πακέτου ή τροφίμων στην πόρτα από ένα ρομπότ θα γίνει σύντομα πραγματικότητα στη Γαλλία. Το γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών μόλις δημοσίευσε επίσημο διάταγμα που επιτρέπει, για πρώτη φορά, την κατασκευή και την πιστοποίηση αυτών των αυτόνομων οχημάτων παράδοσης.

Το διάταγμα θεσπίζει πολύ σαφείς κανόνες, έτσι ώστε τα οχήματα αυτά να μπορέσουν να συνυπάρξουν με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Τα νέα μηχανοκίνητα οχήματα διανομής θα πρέπει να κινούνται στο οδόστρωμα και απαγορεύεται αυστηρά να κινούνται σε πεζοδρόμια, ώστε να μην ενοχλούν τους πεζούς. Τεχνικά, εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με τις μοτοσικλέτες ή τις τετράτροχες μοτοσικλέτες και μπορούν να έχουν μήκος έως τέσσερα μέτρα και πλάτος δύο μέτρα, μεταφέροντας φορτία έως και χίλια κιλά.

Ο Vincent Talon ηγείται της Soben, μιας εταιρείας κατασκευής αμορτισέρ με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, και είναι ενθουσιασμένος με αυτήν την πολυαναμενόμενη απόφαση. Μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, ίδρυσε την Twinswheel το 2016, ένα εξειδικευμένο τμήμα αφιερωμένο σε αυτά τα οχήματα. Έχουν ήδη δοκιμάσει τα ρομπότ τους σε ταχυδρομικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Λιουμπλιάνα και η Μπρατισλάβα. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, αυτό το σύστημα επιτρέπει μια πολύ πιο αυτοματοποιημένη και συχνή εξυπηρέτηση στα κέντρα των πόλεων, όπου η κυκλοφορία πάντα περιπλέκει τα πράγματα. Επιπλέον, η καθημερινή λειτουργία είναι πολύ απλή. Ο πελάτης απλώς λαμβάνει έναν κωδικό στο τηλέφωνό του και ανοίγει ο ίδιος το ντουλάπι του οχήματος για να παραλάβει την παραγγελία του. Πρόκειται δηλαδή για ένα μετακινούμενο smart locker όπως αυτά που μπορεί να δει κανείς πλέον σε πολλά μέρη στην Ελλάδα.

Η λύση για το δαπανηρό τελευταίο μίλι

Το μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού που οι εταιρείες logistics αποκαλούν «τελευταίο μίλι». Αυτό αναφέρεται στο τελικό στάδιο της μεταφοράς και, ειρωνικά, στο πιο ακριβό και ρυπογόνο μέρος ολόκληρης της αλυσίδας παράδοσης, λόγω των συνεχών κυκλοφοριακών συμφορήσεων που φράζουν τις πόλεις μας.

Με αυτόν τον νέο κανονισμό, η Γαλλία καθίσταται ένας από τους πρωτοπόρους παγκοσμίως στη ρύθμιση του τομέα. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ αυτές οι συσκευές εξακολουθούν να λειτουργούν στο πλαίσιο πειραματικών προγραμμάτων, η κύρια εξαίρεση είναι η Κίνα. Ο ασιατικός γίγαντας έχει σημαντικό προβάδισμα, με εκατοντάδες από αυτά τα οχήματα να κυκλοφορούν τακτικά στους δρόμους της και ήδη εργάζεται για την ανάπτυξη αυτόνομων μηχανημάτων σάρωσης, φορτηγών και ταξί.