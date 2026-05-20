Ποιος είναι ο γιατρός που έχει αναλάβει τον Σταύρο Φλώρο: Από τους κορυφαίους χειρουργούς στον κόσμο (vid)

Ο χειρουργός που έχει αναλάβει τον Σταύρο Φλώρο κατάγεται από την Ελλάδα και έχει έδρα το Μαϊάμι. Έχοντας αναλάβει τις πιο δύσκολες υποθέσεις, θεωρείται εκ των κορυφαίων στο είδος του.

Έχοντας στο πλευρό του πλέον και έναν Έλληνα διακεκριμένο χειρουργό, εντατικολόγο και καθηγητή ιατρικής με έδρα το Μαϊάμι, ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, ανεβαίνει τον δικό του «Γολγοθά».

Ο Έλληνας επιστήμονας παρακολουθεί καθημερινά τον 22χρονο στο νοσοκομείο των ΗΠΑ και είναι ο επικεφαλής της ομάδας που έχει αναλάβει την αποκατάστασή του.

Ποιος είναι ο Έλληνας χειρουργός; Η ακραία επέμβαση που έσωσε τη ζωή ενός άστεγου

Ο Έλληνας χειρουργός ξεκίνησε ως ειδικευόμενος στο Jackson Memorial Hospital το 1989 και πλέον θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο παρελθόν είχε δημοσιεύσει μία σειρά από βίντεο τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου. O Έλληνας καθηγητής έχει ήδη στα χέρια του τα αποτελέσματα μίας σειράς εξετάσεων του 22χρονου και έχει έτοιμο το πλάνο της αποθεραπείας.

Ο Έλληνας γιατρός έχει αναλάβει τις πιο δύσκολες περιπτώσεις στο παρελθόν. Μία απ' αυτές είναι όταν έσωσε άστεγο που έφαγε το πρόσωπό του κανίβαλος. Του επιτίθονταν επί 18 λεπτά, τον κατασπάραζε και έφτασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κι όμως, ο χειρουργός κατάφερε να τον σώσει και 14 χρόνια μετά ζει μία κανονική ζωή.

Τι λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου: «Όλα δείχνουν ότι όλα θα πάνε καλά»

Ο πατέρας του 22χρονου μίλησε στο «Live News» και ανέφερε πως ο γιος του θα υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις: «Περιμένουμε να κάνει δύο νέες επεμβάσεις ο Σταύρος. Μία στο δεξί πόδι και μία στο αριστερό. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνουν και οι δύο σήμερα. Στο αριστερό πρέπει να γίνει η επέμβαση για να μειωθούν οι πόνοι που προκαλούν κάποια νεύρα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να περάσει κι αυτό το βήμα. Όλα δείχνουν ότι όλα θα πάνε καλά».

Ο Σταύρος Φλώρος μιλάει καθημερινά με τους γονείς του και εμφανίζεται ψύχραιμος, αποφασισμένος να παλέψει για να πάρει πίσω τη ζωή του. «Σκοπεύω να πάω κι εγώ σύντομα στο Μαϊάμι. Η ενημέρωση που θα έχουμε σήμερα, θα κρίνει τη μέρα που θα πάω. Μιλάμε καθημερινά μαζί του. Αν εξαιρέσει κανείς τον πόνο που έχει, είναι καλά ψυχολογικά το παιδί. Αντιλαμβάνεται πλέον τις δυσκολίες που σιγά σιγά θα μετριαστούν. Ψύχραιμος είναι», συμπληρώνει ο πατέρας του.

