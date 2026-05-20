Η μάστιγα των Therians στην Πορτογαλία: Άνθρωποι ντύνονται ζώα και ζητάνε περίθαλψη από κτηνίατρους (vid)

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Πορτογαλία αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, φορούν μάσκες, αξεσουάρ και ουρές, ενώ το αποκορύφωμα, κλείνουν ραντεβού σε κτηνίατρους ώστε να τους περιθάλψουν.

Ο αριθμός των ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα (γνωστοί και ως therians, «θηριανοί», θηρία) στην Πορτογαλία φέρεται να αυξάνεται, γεγονός που ώθησε τον Πορτογαλικό Κτηνιατρικό Σύλλογο να εκδώσει μια ανακοίνωση - όσο τρελό κι αν ακούγεται - ξεκαθαρίζοντας πως οι κτηνίατροι δεν μπορούν να τους θεραπεύσουν σε περίπτωση ασθένειας.

Η κίνηση αυτή έγινε κυρίως αφότου ορισμένοι νεαροί Πορτογάλοι «therians» φέρεται να άρχισαν να ζητούν κτηνιατρικές υπηρεσίες για τους εαυτούς τους.

Οδηγίες για το πως πρέπει να συμπεριφέρονται οι κτηνίατροι απέναντι στους therians

Στην ανακοίνωσή του, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος περιέγραψε κατευθυντήριες γραμμές για τους κτηνιάτρους σχετικά με το πώς να ανταποκριθούν εάν τους προσεγγίσει ένας therian, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιούν όταν επικοινωνούν μαζί τους, ενώ παράλληλα συμβουλεύει τα μέλη του να μην τους αναλαμβάνουν ως ασθενείς.

«Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά, στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφορές ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και αναζητώντας κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θηριανθρωπιστές, ο OMV (Κτηνιατρικός Σύλλογος) ενημερώνει όλα τα μέλη του για τα ακόλουθα», ξεκινά η ανακοίνωση.

Ο σύλλογος τόνισε ότι «η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας, όπως το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς "ζωικής ταυτότητας" για ένα άτομο».

«Οι therians παραμένουν ανθρώπινα όντα»

«Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο παραμένει, για τους σκοπούς του νόμου, ένα ανθρώπινο ον. Ένας κτηνίατρος, όταν έρχεται αντιμέτωπος με έναν "θηριανθρωπιστή" (sic), πρέπει να αρνηθεί να προβεί σε πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης ή θεραπείας ασθενειών», ανέφερε ο Κτηνιατρικός Σύλλογος.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό μέσο cmjornal.pt, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος πρόσθεσε ότι εάν ένας κτηνίατρος συναντήσει έναν therian, ο γιατρός «πρέπει να εξηγήσει, χρησιμοποιώντας κατάλληλη γλώσσα ότι είναι εξειδικευμένος μόνο για τη θεραπεία ζώων και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμη και αν τα άτομα αυτά αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα».

Τι είναι η ψυχική διαταραχή «therian»

Η ψυχική διαταραχή therian έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στο TikTok. Αυτά τα βίντεο δείχνουν συχνά ανθρώπους να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και άλλα αξεσουάρ για να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα, ενώ παράλληλα μιμούνται τη συμπεριφορά τους.

Αυτά τα άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες, μεταξύ άλλων ζώων, σε μια πρακτική επέκταση της δυσφορίας φύλου, στην οποία ο ασθενής δεν ταυτίζεται με το φύλο με το οποίο γεννήθηκε.

Είναι άτομα που νιώθουν μια ισχυρή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτά, όπως το να γαβγίζουν, να νιαουρίζουν και να περπατούν στα τέσσερα.

