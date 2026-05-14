Οι κτηνίατροι συμφωνούν: Αν τα σκυλιά χαίρονται που βλέπουν τους ιδιοκτήτες τους, μπορεί να βιώνουν άγχος

Οι υπερβολικές αντιδράσεις κατά την επιστροφή στο σπίτι μπορεί να αντανακλούν συναισθηματικά προβλήματα στα κατοικίδια.

Οι σκύλοι συνηθίζουν να μας περιμένουν στην πόρτα με τεράστια χαρά, και συχνά αυτή η υποδοχή είναι η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν πως πίσω από τον ενθουσιασμό μπορεί να κρύβεται ένα σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να σχετίζεται με το στρες ή το άγχος αποχωρισμού.

Όταν η χαρά γίνεται... πρόβλημα

Αν και είναι φυσιολογικό για έναν σκύλο να γαβγίζει ή να πηδάει από ενθουσιασμό, οι κτηνίατροι επισημαίνουν ότι μια υπερβολικά έντονη αντίδραση, όπως το να ουρεί από τη χαρά του, δεν είναι πάντα ένδειξη ευεξίας. Μια δυσανάλογη υποδοχή μπορεί να σημαίνει ότι το ζώο δεν μπορεί να διαχειριστεί την απουσία του ιδιοκτήτη του και υποφέρει όσο εκείνος λείπει.

Αυτή η απότομη αύξηση της διέγερσης μπορεί να επηρεάσει και τη σωματική του υγεία. Ειδικά σε σκύλους προχωρημένης ηλικίας, τέτοια επεισόδια ενδέχεται να προκαλέσουν καρδιακή υπερφόρτωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Τα συνηθισμένα λάθη των ιδιοκτητών

Η κατάσταση αυτή συχνά επιδεινώνεται από λανθασμένες καθημερινές ρουτίνες από τους ιδιοκτήτες. Δύο από τα πιο κοινά λάθη είναι:

Οι μακρόσυρτοι και συγκινητικοί αποχαιρετισμοί πριν φύγουμε από το σπίτι Οι υπερβολικοί χαιρετισμοί κατά την επιστροφή μας

Αυτές οι συμπεριφορές ενισχύουν το αίσθημα αβεβαιότητας του ζώου, κάνοντας την αποχώρηση και την άφιξή μας να μοιάζουν με γεγονότα τεράστιας σημασίας.

Πώς να βελτιώσετε την κατάσταση;

Οι ειδικοί συνιστούν τη σταδιακή αλλαγή συνηθειών για τη μείωση του άγχους:

Σύντομοι αποχαιρετισμοί: Ο αποχαιρετισμός πρέπει να διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και να γίνεται με ηρεμία. Ήρεμη επιστροφή: Αποφύγετε τις έντονες εκδηλώσεις μόλις μπείτε στο σπίτι. Περιμένετε να ηρεμήσει ο σκύλος πριν του δώσετε σημασία.

Με την πάροδο των εβδομάδων, αυτές οι μικρές αλλαγές βοηθούν τον σκύλο να καταλάβει ότι η απουσία του ιδιοκτήτη του δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, εξασφαλίζοντας μια πιο ισορροπημένη και υγιή συμβίωση.