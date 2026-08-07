ΗΠΑ: 15χρονος ντυμένος κλόουν σκότωσε άνδρα σε στάση λεωφορείου - Viral βίντεο του δολοφόνου
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Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 15χρονος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στον 78χρονο Τζον Γουέσλι Άλεν και τον μαχαίρωσε πολλές φορές, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να χάσει τη ζωή του.
Ένα τρομακτικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας ντυμένος κλόουν, έχοντας το πρόσωπο του μερικώς καλυμμένο, να πλησιάζει ένα σπίτι στο Σεντ Λούις του Ιλινόις και να κοιτάζει την κάμερα ασφαλείας της εξώπορτας, λέγοντας: «Σε ψάχνω».
Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για φάρσα για τα social media, καθώς ο άνδρας του βίντεο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένα 15χρονο αγόρι, είχε μόλις δολοφονήσει έναν ηλικιωμένο άνδρα σε μία στάση λεωφορείου.
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