ΗΠΑ: Τρεις εκτελέσεις θανατοποινιτών την ίδια ημέρα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια (vid)

Για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία των ΗΠΑ, τρεις εκτελέσεις θανατοποινιτών έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υπογράφηκε εκτελεστικό διάταγμα με στόχο τη διερεύνηση της χρήσης της ομοσπονδιακής θανατικής ποινής, ενώ παράλληλα αρκετές πολιτείες επιτάχυναν τις σχετικές διαδικασίες.

Στις 13 Αυγούστου, τρεις καταδικασμένοι σε θάνατο επρόκειτο να εκτελεστούν την ίδια μέρα, κάτι που έχει να γίνει μόλις μία φορά στο παρελθόν, στις 7 Ιανουαρίου 2010.

Οι Jeremy Williams (41 ετών), Carlos Cuesta-Rodriguez (70 ετών) και Anthony Darrell Dugard Hines (66 ετών) θα θανατωθούν σε διαφορετικές πολιτείες μέσω θανατηφόρας ένεσης, μιας μεθόδου που εισήχθη για πρώτη φορά ως μορφή θανατικής ποινής στην Αμερική το 1977.

Οι υποθέσεις των τριών θανατοποινιτών

Jeremy Williams: Απήγαγε, βίασε και στραγγάλισε 5χρονο κορίτσι!

Ο Williams, ο οποίος θα εκτελεστεί στην Αλαμπάμα, καταδικάστηκε για τον βιασμό και τη δολοφονία 5χρονου κοριτσιού στην κομητεία Russell το 2021.

Ομολόγησε την ενοχή του σε 4 κατηγορίες ανθρωποκτονίας που επισύρουν τη θανατική ποινή, με τις εισαγγελικές αρχές να υποστηρίζουν ότι κακοποίησε σεξουαλικά και στραγγάλισε το παιδί αφού πρώτα το απήγαγε.

Carlos Cuesta-Rodriguez: Πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του στο μάτι μεθυσμένος!

Ο Cuesta-Rodriguez είναι προγραμματισμένο να λάβει τη θανατηφόρα ένεση στην Οκλαχόμα, μετά τη δολοφονία της συζύγου του, Olimpia Fisher, το 2003. Βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών εδώ και 19 χρόνια. Η κόρη του θύματος, Katya Wallace, δήλωσε σε ακρόαση για την απονομή χάριτος τον Ιούλιο: «Ήταν ένας εξαιρετικά εμμονικός και εγωιστής άνθρωπος. Κάθε χαμένη στιγμή, κάθε κομμάτι χαράς που μετατράπηκε σε πόνο, ήταν δική του συνειδητή επιλογή. Η οικογένεια μας συντρίφτηκε απ' αυτό».

Η Fisher κοιμόταν σε ένα εφεδρικό δωμάτιο όταν ο δράστης ξύπνησε από μέθη και την αντιμετώπισε λόγω παρανοϊκών υποψιών πως τον απατούσε. Ακολούθησε καβγάς, κατά τον οποίο την πυροβόλησε στο δεξί μάτι.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο 70χρονος προκάλεσε σοκ στο Συμβούλιο Χάριτος της Οκλαχόμα δηλώνοντας: «Πρέπει να πιστεύετε ότι μου αξίζει να υποφέρω. Και έχετε δίκιο. Ήρθε η ώρα να πληρώσω γι' αυτό που έκανα».

Anthony Darrell Dugard Hines: Για 100 ευρώ λήστεψε και σκότωσε καθαρίστρια!

Ο Hines είναι ο τρίτος θανατοποινίτης που πρόκειται να εκτελεστεί, αυτή τη φορά στο Τενεσί. Η καταδίκη του σε θάνατο εκδόθηκε μετά τη δολοφονία της 54χρονης καθαρίστριας μοτέλ Katherine Jenkins το 1985.

Οι εισαγγελείς διαπίστωσαν πως ο 66χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα την Jenkins πολλαπλές φορές ενώ λήστευε τις εγκαταστάσεις, αποσπώντας περίπου 100 δολάρια. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης, έδειξαν ότι το θύμα είχε δεχθεί και σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια της ληστείας, γεγονός που ο δικαστής επικαλέστηκε ως επιπλέον αιτιολογία για την επιβολή της θανατικής ποινής.

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