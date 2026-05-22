Γιατί υπάρχουν 7 ημέρες στην εβδομάδα;

Από τη γιγαντιαία αράχνη της Βαβυλώνας στα 10ήμερα της Γαλλικής Επανάστασης. Ποιος αποφάσισε πως η εβδομάδα έχει 7 ημέρες;

Ορισμένες μονάδες μέτρησης του χρόνου ξεπερνούν τα όρια των πολιτισμών. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ιστορία είχαν την έννοια του «έτους» ως μια περίοδο περίπου 365 ημερών, επειδή ο κύκλος αυτός επιβάλλεται από τη φύση: είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια εναλλαγή των εποχών.

Το ίδιο ισχύει και για τον «μήνα», καθώς είναι αδύνατο να μην παρατηρήσει κανείς ότι απαιτούνται περίπου 30 ημέρες για να χάσει η σελήνη το σχήμα της, να εξαφανιστεί και να αναγεννηθεί.

Άλλες χρονικές περίοδοι, ωστόσο, δεν είναι τόσο αυτονόητες. Χωρίζουμε την ημέρα σε 24 ώρες, την ώρα σε 60 λεπτά και το λεπτό σε 60 δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει αντικειμενικός φυσικός λόγος, αλλά κυρίως ως κατάλοιπο της αρχαίας βαβυλωνιακής και αιγυπτιακής αστρονομίας.

Και μετά, υπάρχει η εβδομάδα. Ένας κύκλος επτά ημερών, τόσο θεμελιώδης που ακόμη και οι συγγραφείς της Βίβλου θεώρησαν ότι ο Θεός θα τον ακολουθούσε. Αλλά ποιος επέλεξε αυτόν τον αριθμό; Το επτά είναι ένας δύσκολος αριθμός, δεν διαιρεί όμορφα ούτε το 30 ούτε το 365. Γιατί λοιπόν έγινε τόσο καθολικός;

Πώς έμοιαζαν οι πρώτες εβδομάδες στη Γη;

Τα παλαιότερα ημερολόγια στον κόσμο δεν είχαν εβδομάδες. Στο Στόουνχεντζ, οι μήνες των 30 ημερών χωρίζονταν σε τρεις εβδομάδες των 10 ημερών. Η Αίγυπτος είχε παρόμοια δεκαδική λογική, ενώ στην Ασσυρία τηρούσαν το hamuštum, μια χρονική διάρκεια που πιθανόν κυμαινόταν μεταξύ 6 και 10 ημερών.

Νότια της Ασσυρίας, οι Βαβυλώνιοι εφάρμοζαν έναν κύκλο επτά ημερών τις περισσότερες φορές. Παρόλο που οι εβδομάδες τους διαρκούσαν περιστασιακά 9 ή 10 ημέρες λόγω της δυσκολίας διαίρεσης του 30 με το 7, ονόμαζαν κάθε έβδομη ημέρα sapattu, ένας όρος που παρουσιάζει γλωσσολογική συγγένεια με το «σάββατο».

Η παλαιότερη ισχυρή ένδειξη μιας τυποποιημένης εβδομάδας βρίσκεται στην ιστορία της δημιουργίας στη Γένεση, η οποία έχει διάρκεια επτά ημερών, με την τελευταία να είναι το shabbat. Από εκεί, μέσω του Χριστιανισμού και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Δύση και του Ισλάμ στην Ανατολή, η σύγχρονη έννοια της επταήμερης εβδομάδας επεκτάθηκε και κυριάρχησε σε όλο τον κόσμο.

Τι υπήρχε πριν το επτά

Σε περιοχές όπου η επιρροή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν έφτασε ποτέ, υπήρχαν εντελώς διαφορετικά συστήματα. Στην Κίνα, κατά την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου (8ος έως 5ος αιώνας π.Χ.), οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν έξι διαφορετικούς τύπους ημερολογίων, ενώ συνολικά στην κινεζική ιστορία καταγράφονται περισσότερα από 100 ημερολόγια. Τα περισσότερα από αυτά διέθεταν εβδομάδες 10 ημερών.

Ο αριθμός 10 δεν ήταν η μόνη επιλογή. Στην Κεντρική και Νότια Αμερική, οι Αζτέκοι, οι Μάγια και άλλοι λαοί μετρούσαν μια εβδομάδα 13 ημερών, την οποία οι Ισπανοί χρονικογράφοι ονόμασαν trecenas. Στην Ιάβα ανέπτυξαν μια εβδομάδα πέντε ημερών, ενώ στην Αρχαία Ρώμη, πριν από την υιοθέτηση του Χριστιανισμού, είχαν μια εβδομάδα οκτώ ημερών, γνωστή ως nundinum.

Η απόπειρα αλλαγής στη Γαλλική Επανάσταση

Η εβδομάδα των επτά ημερών μπορεί να κυριάρχησε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν προσπάθειες ανατροπής της. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης τη δεκαετία του 1790, εγκαθιδρύθηκε το Γαλλικό Δημοκρατικό Ημερολόγιο. Αυτό περιλάμβανε έναν κύκλο 12 μηνών, όπου κάθε μήνας αποτελούνταν από τρεις εβδομάδες των 10 ημερών, ενώ στο τέλος του έτους προστίθεντο πέντε ή έξι επιπλέον ημέρες για να καλυφθεί η διαφορά με το ηλιακό έτος.

Οι Γάλλοι επαναστάτες προσπάθησαν επίσης να εφαρμόσουν το δεκαδικό σύστημα και στην ώρα. Σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα, η ημέρα χωριζόταν σε δέκα ώρες, κάθε ώρα σε εκατό δεκαδικά λεπτά και κάθε λεπτό σε εκατό δεκαδικά δευτερόλεπτα. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε στην πράξη, όπως μαρτυρά το πιστοποιητικό γάμου της αδελφής του Ναπολέοντα, το οποίο φέρει την ημερομηνία «12 floreal l'An V à Sept heures Cinq Decimes» (1 Μαΐου 1797, στις 6 μ.μ.).

