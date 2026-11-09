«Το Φεγγάρι του Κάστορα»: Πότε έρχεται η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου - Τι την κάνει ξεχωριστή

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 θα φωτίσει τον ουρανό μέσα στον Νοέμβριο. Πότε θα είναι καλύτερα ορατή και γιατί έχει αποκτήσει το ιδιαίτερο όνομα «Φεγγάρι του Κάστορα»;

Ένα ξεχωριστό θέαμα αναμένεται να προσφέρει ο νυχτερινός ουρανός τον Νοέμβριο, καθώς στις 24 του μήνα θα εμφανιστεί η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026. Πρόκειται για το γνωστό «Φεγγάρι του Κάστορα», το οποίο θα τραβήξει τα βλέμματα, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται σχετικά κοντά στη Γη.

Η καλύτερη στιγμή για να την παρατηρήσει κανείς θα είναι λίγο μετά τη δύση του Ήλιου, όταν θα ανατέλλει στον ανατολικό ορίζοντα. Μάλιστα, το φεγγάρι θα διατηρεί σχεδόν την ίδια εντυπωσιακή εικόνα και το προηγούμενο βράδυ, στις 23 Νοεμβρίου. Ο όρος «υπερπανσέληνος» χρησιμοποιείται όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με το περίγειο, δηλαδή το σημείο της τροχιάς της Σελήνης στο οποίο βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τη Γη.

Γιατί η συγκεκριμένη πανσέληνος θα φαίνεται διαφορετική

Στις 24 Νοεμβρίου, η απόσταση ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη θα υπολογίζεται σε περίπου 360.768 χιλιόμετρα, και εξαιτίας αυτής της εγγύτητας, το φεγγάρι θα εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερο και φωτεινότερο σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Η διαφορά, πάντως, δεν είναι τόσο έντονη ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι. Το θέαμα μπορεί να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, καθώς η παρουσία κτιρίων, δέντρων και άλλων αντικειμένων δημιουργεί μια οπτική ψευδαίσθηση που την κάνει να μοιάζει μεγαλύτερη.

Από πού προέρχεται το όνομα «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία της πανσελήνου του Νοεμβρίου έχει τις ρίζες της στη Βόρεια Αμερική και συνδέεται με τις συνήθειες των κάστορων κατά τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Τον Νοέμβριο, τα συγκεκριμένα ζώα προετοιμάζονται για τον χειμώνα, κατασκευάζοντας ή ενισχύοντας τις φωλιές και τα φράγματά τους, ώστε να προστατευτούν από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη περίοδος συνέπιπτε παραδοσιακά με την έναρξη της παγίδευσης κάστορων για το εμπόριο γούνας. Από αυτές τις δραστηριότητες προέκυψε και η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα», η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

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