Συνελήφθη στην Αυστραλία για οργάνωση τρομοκρατικής επίθεσης αλλά δεν φυλακίστηκε επειδή ήταν... ανήλικος

Ένας 16χρονος στην Αυστραλία είχε αναζητήσει τρόπους κατασκευής βόμβας και εξέταζε πιθανούς στόχους στο Σίδνεϊ, όμως το δικαστήριο αποφάσισε να μην τον στείλει στην φυλακή

Μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό απασχόλησε τις δικαστικές αρχές στην Αυστραλία, καθώς ένας 16χρονος είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ. Παρά τις αναζητήσεις του για την κατασκευή εκρηκτικόυ μηχανισμού και την έρευνα πιθανών στόχων, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν χρειάζεται να εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με το Αυστραλιανό δίκτυο ABC, ο ανήλικος συνελήφθη πριν από περισσότερα από δύο χρόνια όταν ήταν μόλις 14 ετών. Οι Αρχές είχαν διαπιστώσει ότι αναζητούσε στο διαδίκτυο οδηγίες για την κατασκευή βόμβας με τη χρήση χύτρας ταχύτητας, ενώ είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει ακόμη και με έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013. Ανάμεσα στα πιθανά σημεία που είχε εξετάσει ως στόχους βρισκόταν και η γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου του Σίδνεϊ, κοντά στη διάσημη Όπερα της πόλης.

Η επιρροή των εξτρεμιστικών βίντεο στο TikTok

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι ο νεαρός είχε αρχίσει να παρακολουθεί εξτρεμιστικό περιεχόμενο μέσω του TikTok. Όπως ανέφερε ο ίδιος, τα συγκεκριμένα βίντεο του είχαν κινήσει αρχικά το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να αναζητήσει στη συνέχεια ολοένα πιο βίαιες εικόνες και υλικό που σχετιζόταν με τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Ο δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του ως ένδειξη μεγάλης αφέλειας, ενώ παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι μετά τη σύλληψή του ο 16χρονος απομακρύνθηκε από τον ισλαμικό εξτρεμισμό και επέδειξε ειλικρινή μεταμέλεια. Σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση της υπόθεσης αποτέλεσε επίσης το γεγονός ότι ο ανήλικος απέφευγε επανειλημμένα να απαντήσει σε άτομα με τα οποία συνομιλούσε διαδικτυακά, όταν εκείνα τον ρωτούσαν αν σκόπευε πράγματι να πραγματοποιήσει επίθεση.

Γιατί το δικαστήριο αποφάσισε να μην τον στείλει στη φυλακή

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν την απόφαση ήταν ότι λόγω της νεαρής του ηλικίας, το επίπεδο προετοιμασίας του σχεδίου ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του δικαστή, οι ενέργειες του εφήβου δεν είχαν αποκτήσει ιδιαίτερα συγκεκριμένη μορφή. Ειδικότερα, δεν είχε συγκεντρώσει υλικά για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού, ούτε είχε επιλέξει συγκεκριμένη ημερομηνία για την πραγματοποίηση κάποιας επίθεσης.

Το δικαστήριο εκτίμησε και πάλι λόγω της ηλικίας του ότι οι πιθανότητες ομαλής επανένταξής του στην κοινωνία είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η απομάκρυνσή του από τις εξτρεμιστικές ιδέες και η στάση μεταμέλειας που επέδειξε μετά τη σύλληψή του συνεκτιμήθηκαν στην τελική κρίση. Η ταυτότητα του ανηλίκου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

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