Το GTA6 θα κοστίσει 12 εκατομμύρια λίρες στη Βρετανία: 83.000 εργαζόμενοι ζήτησαν άδεια

Χιλιάδες εργαζόμενοι στη Βρετανία ζητούν άδεια για την κυκλοφορία του GTA 6 στις 19 Νοεμβρίου, με το κόστος για τις επιχειρήσεις να εκτιμάται σε εκατομμύρια λίρες.

Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA 6 δεν αναμένεται να προκαλέσει ενθουσιασμό μόνο στους λάτρεις των video games, αλλά και... πονοκέφαλο σε αρκετούς εργοδότες στη Βρετανία. Χιλιάδες εργαζόμενοι σχεδιάζουν να απουσιάσουν από τη δουλειά στις 19 Νοεμβρίου, προκειμένου να αφιερώσουν την ημέρα τους στο νέο παιχνίδι της Rockstar Games.

Η αναμονή για το έκτο μέρος της δημοφιλούς σειράς Grand Theft Auto φτάνει επιτέλους στο τέλος της, με τους φίλους του gaming να ετοιμάζονται για την παγκόσμια κυκλοφορία του. Το νέο παιχνίδι υπόσχεται έναν ακόμη μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο ανοιχτό κόσμο, συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνταγή που έχει καθιερώσει το franchise.

Ωστόσο, η άφιξή του συνοδεύεται ήδη από συζητήσεις για το περιεχόμενό του και την πιθανή επιρροή του στους νεότερους παίκτες. Παράλληλα, ένα διαφορετικό φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του στην αγορά εργασίας: εργαζόμενοι που επιλέγουν να εξασφαλίσουν ημέρες άδειας αποκλειστικά και μόνο για να παίξουν GTA 6.

Οι εργαζόμενοι που δεν κρύβουν τον λόγο της άδειας – Το κόστος για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την εταιρεία BrightHR, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, καταγράφεται σημαντική αύξηση στα αιτήματα ετήσιας άδειας ενόψει της κυκλοφορίας του παιχνιδιού. Μάλιστα, αρκετοί εργαζόμενοι δεν προσπαθούν καν να αποκρύψουν τον πραγματικό λόγο της απουσίας τους. Η εταιρεία διαπίστωσε ότι το GTA 6 αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερο κίνητρο για την εξασφάλιση άδειας ακόμη και από ένα ταξίδι του μέλιτος!

Ειδικότερα, περίπου το 5% των αιτημάτων άδειας που αφορούν την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού συνδέονται με την επιθυμία των εργαζομένων να ασχοληθούν με αυτό. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το συνολικό κόστος για τις επιχειρήσεις από τις πληρωμένες άδειες που σχετίζονται με το λανσάρισμα μπορεί να φτάσει τα 12,4 εκατομμύρια λίρες, εκ των οποίων περίπου 3,14 εκατομμύρια λίρες αντιστοιχούν αποκλειστικά στην 19η Νοεμβρίου.

Τι απαντούν οι εργοδότες για την gaming άδεια

Παρά το γεγονός ότι η επιλογή των εργαζομένων μπορεί να προκαλεί έκπληξη σε ορισμένους προϊσταμένους, ο διευθύνων σύμβουλος της BrightHR, Alan Price, θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπίζεται αρνητικά. Όπως εξήγησε, ο χρόνος που αφιερώνει κάποιος στο gaming είναι εξίσου θεμιτός λόγος για να πάρει άδεια με την παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, μιας συναυλίας ή ενός πάρτι πριν από γάμο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον η απουσία δεν δημιουργεί προβλήματα στη στελέχωση της επιχείρησης, οι εργοδότες δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να απορρίπτουν τέτοια αιτήματα. Ο Price υπογράμμισε ακόμη ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποτιμούν όσα κάνουν τους εργαζομένους τους χαρούμενους. Άλλοι επιθυμούν να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τον κόσμο, ενώ κάποιοι προτιμούν να τον εξερευνήσουν μέσα από την οθόνη μιας κονσόλας.

Για τον ίδιο, η ειλικρίνεια με την οποία οι εργαζόμενοι εκφράζουν τις επιθυμίες τους αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό και τη διοίκηση. Όσο για το ίδιο το GTA 6, η δυνατότητα προφόρτωσης του παιχνιδιού αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου, ενώ η επίσημη κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου.

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