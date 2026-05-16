Survivor: Η στιγμή που οι Τούρκοι παίκτες «παγώνουν» με την ανακοίνωση για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

Ο Acun Ilicali ανακοίνωσε στους Τούρκους παίκτες του Survivor τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, προκαλώντας σοκ.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου στο Survivor φαίνεται πως έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και στους Τούρκους παίκτες του παιχνιδιού.

Στο επεισόδιο του τουρκικού Survivor που θα προβληθεί απόψε, ο Acun Ilicali ενημερώνει τους παίκτες για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, με την ανακοίνωση να προκαλεί έντονη αμηχανία και σοκ.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», μέσα από το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου. Σε αυτό φαίνεται η στιγμή που ο Acun Ilicali μιλά στους παίκτες και τους εξηγεί τι έχει συμβεί.

Οι αντιδράσεις των Τούρκων παικτών είναι χαρακτηριστικές, καθώς αρκετοί δείχνουν να μην μπορούν να πιστέψουν όσα ακούν για τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα παίκτη.

Τα νεότερα για την υγεία του Σταύρου Φλώρου

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει την ανάρρωσή του μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας του, ο παίκτης του Survivor παραμένει σε σταθερή κατάσταση και έχει πλήρη επίγνωση όσων έχουν συμβεί, ενώ, όπως χαρακτηριστικά είπε, «είναι χαρούμενος που ζει». Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Σταύρος Φλώρος αναμένεται να μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, όπου υπάρχει Έλληνας χειρουργός για δύσκολα περιστατικά.

«Ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί πότε θα φύγουμε. Είμαστε στην αναμονή. Ο Σταύρος μας θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο με Έλληνα χειρουργό που βρίσκεται στο Μαϊάμι και είναι για δύσκολα περιστατικά. Μέρα με τη μέρα αισθάνεται καλύτερα. Το επιβεβαίωσε και ψυχολόγος που πήγε να τον δει», δήλωσε ο πατέρας του.

Ο 22χρονος έχει υποστεί σοβαρές κακώσεις και μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, ενώ τραυματίστηκε και στον δεξί αστράγαλο. Παρ’ όλα αυτά, είναι εκτός κινδύνου, με φωτογραφίες και στιγμιότυπα από βιντεοκλήση μέσα από το νοσοκομείο να τον δείχνουν χαμογελαστό, παρά τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ