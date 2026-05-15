Eurovision 2026: «Έπεσε» από τη 2η θέση ο Akylas - Η χώρα που προσπέρασε την Ελλάδα (vid)
Στην τελική ευθεία για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, τα προγνωστικά και οι στοιχηματικές αποδόσεις παίρνουν φωτιά.
Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το κομμάτι «Ferto» διατηρεί ισχυρή δυναμική, καθώς φιγουράρει μέσα στην πρώτη τριάδα της ψηφοφορίας στην πλατφόρμα του Eurovisionworld.
Έπεσε στην τρίτη θέση η Ελλάδα
Η Ελλάδα κατέγραψε μια μικρή υποχώρηση, περνώντας από τη δεύτερη θέση στην τρίτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιτετραώρων. Το απόγευμα της Παρασκευής (15/5), οι πιθανότητες κατάκτησης της ελληνικής αποστολής αγγίζουν το 8%.
Στην κορυφή του πίνακα των προγνωστικών παραμένει ακλόνητη η Φινλανδία. Το συγκρότημα Lampenius & Parkkonen με το κομμάτι «Liekineh…» θεωρείται το απόλυτο φαβορί της φετινής διοργάνωσης, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό 44%.
Η απόσταση που χωρίζει την πρώτη θέση από τη δεύτερη είναι χαοτική, με την Αυστραλία να ακολουθεί με 15%, εκπροσωπούμενη από τη Delta Goodrem και το τραγούδι «Eclipse».
Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον μεγάλο τελικό της Eurovision
- Δανία
- Γερμανία
- Ισραήλ
- Βέλγιο
- Αλβανία
- Ελλάδα
- Ουκρανία
- Αυστραλία
- Σερβία
- Μάλτα
- Τσεχία
- Βουλγαρία
- Κροατία
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Γαλλία
- Μολδαβία
- Φινλανδία
- Πολωνία
- Λιθουανία
- Σουηδία
- Κύπρος
- Ιταλία
- Νορβηγία
- Ρουμανία
- Αυστρία