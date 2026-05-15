Eurovision 2026: «Έπεσε» από τη 2η θέση ο Akylas - Η χώρα που προσπέρασε την Ελλάδα (vid)

Μία μέρα πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision, οι στοιχηματικές αποδόσεις «έριξαν» τον Akyla από την 2η στην 3η θέση.

Στην τελική ευθεία για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, τα προγνωστικά και οι στοιχηματικές αποδόσεις παίρνουν φωτιά.

Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το κομμάτι «Ferto» διατηρεί ισχυρή δυναμική, καθώς φιγουράρει μέσα στην πρώτη τριάδα της ψηφοφορίας στην πλατφόρμα του Eurovisionworld.

Έπεσε στην τρίτη θέση η Ελλάδα

Η Ελλάδα κατέγραψε μια μικρή υποχώρηση, περνώντας από τη δεύτερη θέση στην τρίτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιτετραώρων. Το απόγευμα της Παρασκευής (15/5), οι πιθανότητες κατάκτησης της ελληνικής αποστολής αγγίζουν το 8%.

Στην κορυφή του πίνακα των προγνωστικών παραμένει ακλόνητη η Φινλανδία. Το συγκρότημα Lampenius & Parkkonen με το κομμάτι «Liekineh…» θεωρείται το απόλυτο φαβορί της φετινής διοργάνωσης, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό 44%.

Η απόσταση που χωρίζει την πρώτη θέση από τη δεύτερη είναι χαοτική, με την Αυστραλία να ακολουθεί με 15%, εκπροσωπούμενη από τη Delta Goodrem και το τραγούδι «Eclipse».

Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον μεγάλο τελικό της Eurovision

Δανία Γερμανία Ισραήλ Βέλγιο Αλβανία Ελλάδα Ουκρανία Αυστραλία Σερβία Μάλτα Τσεχία Βουλγαρία Κροατία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Μολδαβία Φινλανδία Πολωνία Λιθουανία Σουηδία Κύπρος Ιταλία Νορβηγία Ρουμανία Αυστρία

