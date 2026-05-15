Τραγικό περιστατικό στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Όχι πάλι... 24χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγα λεπτά αργότερα.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά.

Η 24χρονη κοπέλα που έπεσε από μπαλκόνι έβδομου ορόφου πολυκατοικίας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Αυτοχειρία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Το συμβάν κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο, ωστόσο για την άτυχη νεαρή γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς τα τραύματά της από την πτώση από τόσο μεγάλο ύψος αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το κτίριο και διεξάγουν σχολαστική έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 25χρονη βρέθηκε στο κενό. Αν και η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσανατολίζουν τις έρευνες προς την εκδοχή της αυτοχειρίας.

