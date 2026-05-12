Παρέμβαση Άδωνι για τον παίκτη του Survivor: «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε, όπως κάθε Έλληνα πολίτη» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για την κατάσταση του παίκτη του Survivor και πόσο εφικτό είναι η επιστροφή του στην Ελλάδα, τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Συνεχίζεται η αναστάτωση γύρω από τον βαρύ τραυματισμό του παίκτη του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, μετά το ατύχημα με τουριστικό σκάφος που σημειώθηκε ενώ ο 22χρονος ψάρευε με ψαροντούφεκο.

Η κατάσταση της υγείας του παίκτη παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να παρεμβαίνει δημόσια για το ζήτημα του επαναπατρισμού του.

Το εμπόδιο για την επιστροφή στην Ελλάδα: «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό ΑΝΤ1», ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε πλήρη ενημέρωση για το περιστατικό από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, τόνισε πως ο άμεσος επαναπατρισμός του νεαρού δεν είναι επί του παρόντος εφικτός.

Η σοβαρότητα των τραυμάτων του, τα οποία περιλαμβάνουν μερικό ακρωτηριασμό και βαθιά τραύματα από προπέλα, καθιστά τη μεταφορά του ιατρικά επισφαλή αυτή τη στιγμή.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η ελληνική πολιτεία είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς μόλις οι θεράποντες ιατροί στον Άγιο Δομίνικο δώσουν το «πράσινο φως». «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπως κάθε Έλληνα πολίτη», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της ζωής του τραυματία κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η πορεία της υγείας του 22χρονου παίκτη

Ο διαγωνιζόμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, έχοντας διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές λιμενικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος, εξετάζοντας τις ευθύνες του καπετάνιου του σκάφους «Adrien III», ενώ η προβολή του ριάλιτι επιβίωσης παραμένει σε αναστολή.

