Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα λόγια στη μητέρα του μετά τον ακρωτηριασμό (vid)

Ο 22χρονος παίκτης του Survivor έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του, όμως παραμένει δύσκολη η μάχη για τον δεξί αστράγαλο.

Σοκαρισμένοι παραμένουν η οικογένεια, οι συμπαίκτες και οι άνθρωποι της παραγωγής του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος στον Άγιο Δομίνικο. Ο 22χρονος παίκτης τραυματίστηκε βαρύτατα την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα για ψαροντούφεκο, εκτός αγωνίσματος και εκτός γυρίσματος, όταν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τουριστικό σκάφος πέρασε από πάνω του.

Ο Σταύρος Φλώρος υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, από το γόνατο και κάτω, ενώ σοβαρότατος είναι και ο τραυματισμός στον δεξί του αστράγαλο. Η κατάσταση της υγείας του ήταν αρχικά εξαιρετικά κρίσιμη, ωστόσο πλέον έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του, έχει επαφή με το περιβάλλον και, σύμφωνα με όσα μετέφερε η μητέρα του, δείχνει πνευματικά πολύ δυνατός απέναντι σε αυτό που του συνέβη.

«Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω»

Η μητέρα του 22χρονου μίλησε για την πρώτη επικοινωνία που είχε μαζί του μέσα από το νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου. Όπως είπε, δεν επιτράπηκε βιντεοκλήση από το νοσοκομείο, όμως μπόρεσε να του μιλήσει με κανονική τηλεφωνική κλήση, χωρίς να τον κουράσει πολύ.

Τα πρώτα λόγια που της είπε ο γιος της δείχνουν, σύμφωνα με την ίδια, έναν άνθρωπο που μέσα στο σοκ της στιγμής κρατιέται από το πιο βασικό: ότι είναι ζωντανός. «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε», φέρεται να της είπε ο Σταύρος Φλώρος, λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και ενώ είχε ήδη αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Η μητέρα του τόνισε επίσης ότι ο γιος της είχε αφήσει σημαδούρα στην επιφάνεια της θάλασσας πριν βουτήξει για ψαροντούφεκο. Όπως ανέφερε, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι τα παιδιά είχαν λάβει αυτό το βασικό μέτρο ασφαλείας, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Ο πατέρας του, από την πλευρά του, περιέγραψε πως χρειάστηκαν περίπου 40 λεπτά μέχρι να φτάσει ο 22χρονος στο νοσοκομείο, χρονικό διάστημα κατά το οποίο αιμορραγούσε ακατάσχετα. Ο Σταύρος μπήκε στο χειρουργείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επέμβαση διήρκεσε περίπου επτά ώρες.

Αυτή τη στιγμή, η μεγάλη μάχη των γιατρών αφορά τον δεξί αστράγαλο του παίκτη. Παρότι αρχικά ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός που ο αστράγαλος είχε αποκολληθεί, οι γιατροί κατάφεραν μετά από επεμβάσεις να τον διατηρήσουν. Ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς ο 22χρονος θα χρειαστεί σειρά νέων επεμβάσεων, είτε στις ΗΠΑ είτε στην Ελλάδα, με βασικό στόχο να αποφευχθεί δεύτερος ακρωτηριασμός.

Βαρύ κλίμα στο Survivor

Το ατύχημα έγινε την ώρα που ο Σταύρος βρισκόταν στη θάλασσα με ψαροντούφεκο, μακριά από αγώνισμα και τηλεοπτικό γύρισμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, πρώτοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί παίκτες του τουρκικού Survivor, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Το σοκ στους παίκτες ήταν τεράστιο. Οι συμπαίκτες του 22χρονου ενημερώθηκαν για το ατύχημα και το κλίμα στον Άγιο Δομίνικο περιγράφεται εξαιρετικά βαρύ. Μάλιστα, ο Μάνος Μαλλιαρός φέρεται να κατέρρευσε ψυχολογικά όταν έμαθε τι είχε συμβεί στον συμπαίκτη του και χρειάστηκε και ο ίδιος ιατρική υποστήριξη, παραμένοντας υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Η παραγωγή έχει κινητοποιήσει ψυχολόγους για τους παίκτες, καθώς το περιστατικό έχει επηρεάσει βαθιά όσους βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο. Παράλληλα, όλα δείχνουν πως οι επόμενες αποφάσεις για την πορεία του Survivor θα ληφθούν με βάση την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου και την ψυχολογική κατάσταση των παικτών.

