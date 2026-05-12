Survivor: Ακρωτηριασμό στο πόδι υπέστη νεαρός παίκτης-Πώς έγινε το ατύχημα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση βρίσκεται ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά κάνοντας ψαροντούφεκο.

Σοκ έχει επικρατήσει στον Άγιο Δομίνικο και την Ελλάδα μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του 22χρονου παίκτη του Survivor.

Πως συνέβη το ατύχημα;

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (11/5), όταν το τουριστικό σκάφος «Adrien III» παρέσυρε τον νεαρό ενώ εκείνος έκανε ψαροντούφεκο στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα, αλλά εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου, το σκάφος κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα όταν χτύπησε τον παίκτη, ο οποίος φέρεται να μην χρησιμοποιούσε σημαδούρα σήμανσης.

Μερικό ακρωτηριασμό και πρόβλημα στον αστράγαλο: Κρίσιμη, αλλά σταθερή η κατάστασή του

Ο 22χρονος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου.

Πρώτοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό παίκτες του τουρκικού Survivor, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διάσωσή του. Το κλίμα στην παραγωγή είναι εξαιρετικά βαρύ, με τους συμπαίκτες του να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Μάλιστα, ένας συμπαίκτης του κατέρρευσε ψυχολογικά στο άκουσμα της είδησης και χρειάστηκε επίσης νοσοκομειακή περίθαλψη.

Όπως ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

