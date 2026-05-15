Σοκάρει το βίντεο από τις Τζιτζιφιές: Η στιγμή που ο 58χρονος πυροβολεί τη σύζυγο του ιδιοκτήτη

Καρέ καρέ η στιγμή που ο 58χρονος ψάχνει το θύμα του μες στο μπαρ και μετέπειτα ανοίγει πυρ τραυματίζοντας την σοβαρά.

Νέα σοκαριστικά βίντεο-ντοκουμέντα έφερε στο φως το Live News, από τη στιγμή που ο 58χρονος πυροβολεί τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του μπαρ.

Στο σχετικό υλικό καταγράφεται η δράση του 58χρονου, μέσω των καμερών ασφαλείας του καταστήματος, ο οποίος υπό την επήρεια αλκοόλ άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον λαιμό η γυναίκα.

Η στιγμή της επίθεσης όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας του μπαρ

Το βίντεο αποτυπώνει τον ένοπλο άνδρα να ψάχνει αρχικά και μετέπειτα να προσεγγίζει το θύμα και να το πυροβολεί δύο φορές χρησιμοποιώντας αυτόματο όπλο. Η 43χρονη, έχοντας δεχθεί τα πλήγματα, προσπαθεί αμέσως να απομακρυνθεί τρέχοντας προς την έξοδο του καταστήματος.

Την ίδια στιγμή, επικρατεί μια σχετική σύγχυση, καθώς ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους σπεύδουν να καλυφθούν, ενώ αρκετοί άλλοι δεν συνειδητοποιούν αμέσως τι έχει συμβεί και παραμένουν στις θέσεις τους.

Μετά την πρώτη επίθεση, ο δράστης παρέμεινε στον εσωτερικό χώρο του μπαρ για περίπου δυόμισι λεπτά χωρίς να δείχνει θορυβημένος. Στη συνέχεια, σήκωσε ξανά το όπλο και έριξε ακόμα δύο βολές, οι οποίες προκάλεσαν την πτώση τμήματος της οροφής. Με τη διακοπή της μουσικής, ο 58χρονος ακούστηκε να απευθύνεται προς τους παρευρισκόμενους, λέγοντας ότι έχει τα δικά του προβλήματα.

Η δικαστική εξέλιξη και το παρελθόν του δράστη

Μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος. Στους ισχυρισμούς του υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του οφειλόταν στη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ και ότι δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ζωή.

Ωστόσο, μαρτυρίες από το περιβάλλον του καταστήματος αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε προκαλέσει προβλήματα και στο παρελθόν, έχοντας γίνει ανεπιθύμητος στο μαγαζί λόγω της επιθετικότητάς του.

