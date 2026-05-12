Σοκαρισμένοι οι γονείς του 22χρονου παίκτη του Survivor: «Το ότι έζησε, είναι θαύμα» (vid)

Σοκ έχει προκαλέσει ο βαρύς τραυματισμός 22χρονου παίκτη του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, με τους γονείς του να περιγράφουν δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα με ταχύπλοο.

Με δηλώσεις τους στο MEGA και τον ANT1, μιλάνε για τις συνθήκες του ατυχήματος, διαψεύδοντας εμμέσως τις αρχικές αναφορές του καπετάνιου.

Όσα δήλωσε ο πατέρας του 22χρονου

«Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο» και προσθέτει για τις συνθήκες του ατυχήματος: «Ηταν με ψαροντούφεκο, όταν πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές.

Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ηταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Έχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα. Τις επόμενες ώρες θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο κάποια συγγενικά του πρόσωπα για να τον επισκεφθούν».

Όσα δήλωση η μητέρα του 22χρονου

«Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα, και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία.

Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Επειδή είναι πολύ δυνατός, αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι».

