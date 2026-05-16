Καιρός σήμερα: Αφρικανική σκόνη, βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Με μουντό σκηνικό, αφρικανική σκόνη και βροχές σε αρκετές περιοχές μπαίνει το Σάββατο 16 Μαΐου, καθώς ο καιρός αλλάζει πρόσωπο για πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ από το απόγευμα το πιο άστατο σκηνικό θα μεταφερθεί και προς το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Το βασικό στοιχείο της ημέρας δεν είναι μόνο οι βροχές, αλλά και η αποπνικτική αίσθηση που μπορεί να δημιουργήσει η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια. Οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο είναι η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, όπου η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι πιο θολή και βαριά.

Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια, από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά μέχρι το απόγευμα, πριν αρχίσει σταδιακά η βελτίωση.

Στη Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα δώσουν βροχές, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται και καταιγίδες. Στη Θράκη ο καιρός θα ξεκινήσει πιο ήπια, όμως μέσα στην ημέρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Το βράδυ, πάντως, η εικόνα θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, το σκηνικό θα είναι πιο βαρύ από νωρίς, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι καταιγίδες θα εμφανιστούν στο Ιόνιο και αργότερα στα ηπειρωτικά, με την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά να βρίσκονται μέσα στις περιοχές όπου τα φαινόμενα μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ένταση.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, υπάρχει πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες.

Σκόνη στα νότια, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βαθμιαία βελτίωση, όμως η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει το στοιχείο που θα κάνει την ατμόσφαιρα πιο δύσκολη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν μέσα στην ημέρα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βελτίωση αναμένεται τη νύχτα.

Στην Αττική ο καιρός θα έχει παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά από το απόγευμα θα γυρίσουν σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα, σταδιακά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια, θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα αγγίξει τους 24 με 26. Τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

