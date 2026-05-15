Προσήχθη και ανακρίνεται ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από μπαλκόνι στον Πειραιά

Ο 50χρονος σύντροφος της άτυχης 24χρονης προσήχθη από τις αρχές για κατάθεση.

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της πτώσης της 24χρονης κοπέλας από τον έβδομο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 50χρονου συντρόφου της.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο τμήμα Ασφαλείας, όπου αυτή την ώρα δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί ο άνδρας για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει ύποπτα σημάδια ή αμυχές που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν προηγούμενη πάλη με το θύμα.

Δεν άκουσε τίποτα η γειτονιά: Για «πολύ αγαπημένο ζευγάρι», αναφέρουν

Μέχρι στιγμής, η έρευνα στη γειτονιά όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία δεν έχει αποδώσει μαρτυρίες που να κάνουν λόγο για φωνές, εντάσεις ή καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι πριν από το μοιραίο συμβάν, γεγονός που περιπλέκει την αποκρυπτογράφηση των τελευταίων λεπτών.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματος το απόγευμα της Παρασκευής (15/5). Στο σημείο έφτασε ταχύτατα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε την 24χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Τζάνειο», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η κοπέλα έχασε τη ζωή της παραμένουν υπό πλήρη διερεύνηση, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να αποσαφηνίσουν αν πρόκειται για ατύχημα, αυτοχειρία ή εγκληματική ενέργεια.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ