Σκηνές τρόμου στην Κυψέλη: Βίντεο-ντοκουμέντο από επίθεση Σουδανού σε μάνα και κόρη

Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που Σουδανός, πρώην φυλακισμένος, επιτίθεται με κλωτσιές σε μητέρα και παιδί. Σιδεριά έφαγε περαστικός που έσπευσε για βοήθεια.

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν μια μητέρα και η 8χρονη κόρη της στην Κυψέλη, όταν δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από έναν άνδρα καταγωγής από το Σουδάν, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη στάση Καλιφρονά, επί της οδού Δροσοπούλου, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της περιοχής.

Πρώτα χειρονομίες, μετά κλωτσιές: Περαστικός που βοήθησε έφαγε... σιδεριά

Όπως καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο του STAR, η μητέρα και το παιδί στέκονταν μπροστά στη βιτρίνα καταστήματος, όταν ο δράστης άρχισε εντελώς αδικαιολόγητα να κάνει χειρονομίες προς το μέρος τους. Λίγο αργότερα, ο άνδρας επιτέθηκε με κλωτσιές στην 8χρονη και τη μητέρα της, η οποία προσπαθούσε έντρομη να προστατεύσει το παιδί της.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να βοηθήσουν. Ένας άνδρας χτύπησε τον δράστη για να τον απομακρύνει, ενώ ένας ηλικιωμένος που επιχείρησε να παρέμβει δέχθηκε χτυπήματα με σίδερο από τον Σουδανό, ο οποίος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η μαρτυρία της μητέρας: «Ταινία τρόμου»

Η μητέρα, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές, έκανε λόγο για μια «ταινία τρόμου». Ανέφερε ότι ο δράστης τη χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπο σπάζοντας τα γυαλιά της, ενώ χρησιμοποιούσε απρεπείς εκφράσεις μπροστά στο παιδί.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας αφού απομακρύνθηκε αρχικά, επέστρεψε μετά από δύο λεπτά για να χτυπήσει εκ νέου την κόρη της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ο δράστης φαινόταν να στοχοποιεί μικρά παιδιά.

Το παρελθόν του δράστη και οι παραλείψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες και πάλι του STAR, ο δράστης είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο από τις φυλακές Ναυπλίου. Βρισκόταν υπό περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών και όφειλε να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές, με την αστυνομία να έχει ενημερώσει εγγράφως την εισαγγελία για την παραβίαση των όρων της αποφυλάκισής του.

