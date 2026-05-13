Καταπέλτης η Εισαγγελία για Νικολά Σαρκοζί: Πρόταση για επταετή φυλάκιση και βαρύτατο πρόστιμο

Βαριά ποινή φυλάκισης επτά ετών, χρηματικό πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, σχετικά με τη φερόμενη παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη.

Το σκεπτικός της εισαγγελικής πρότασης

Η πρόταση που κατέθεσε η εισαγγελία στο Εφετείο ταυτίζεται απόλυτα με εκείνη που είχε διατυπωθεί και πρωτοδίκως. Ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν, αναλύοντας το σκεπτικό του ενώπιον του δικαστηρίου, υπογράμμισε ότι η τιμωρία του πρώην προέδρου πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα των πράξεων που του αποδίδονται.

Ο εισαγγελικός λειτουργός επισήμανε χαρακτηριστικά πως ο Νικολά Σαρκοζί θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη δικαιοσύνη όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος, χωρίς ευνοϊκή μεταχείριση λόγω του πρότερου αξιώματός του.

Το ιστορικό της προηγούμενης καταδίκης

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή, πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.

Η υπόθεση της «λιβυκής χρηματοδότησης» παραμένει μία από τις πιο σοβαρές δικαστικές περιπέτειες του πρώην ισχυρού άνδρα της Γαλλίας, με την εισαγγελία να επιμένει σε αυστηρότερη ποινή καθώς η διαδικασία στο Εφετείο βρίσκεται σε εξέλιξη.

