Ηλιούπολη: Σε σοκ καθηγητής των δύο 17χρονων - «Χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα» (vid)

Καθηγητής των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη εξηγεί πως τίποτα δεν προμήνυε τα όσα εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5).

Παγωμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις δραματικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των δύο 17χρονων μαθητριών που έπεσαν από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μίας κοπέλας, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Θρήνος στο σχολικό περιβάλλον των 17χρονων: «Είμαστε συγκλονισμένοι, μέχρι χθες τους έκανα αστεία»

Στο σχολείο των δύο κοριτσιών το κλίμα είναι βαρύ, με τους συμμαθητές τους να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Στο θρανίο της μαθήτριας που έχασε τη ζωή της έχουν τοποθετηθεί λευκά λουλούδια, ενώ ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται ήδη στο πλευρό των μαθητών για τη διαχείριση του πένθους και του περιστατικού. Η διεύθυνση του σχολείου και το Υπουργείο Παιδείας έχουν κινητοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας.

Καθηγητής των δύο κοριτσιών, μιλώντας για την προσωπικότητά τους, τις περιέγραψε ως εξαίρετους χαρακτήρες και άριστες μαθήτριες που ήταν ιδιαίτερα αγαπητές σε όλους: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο».

Αναφερόμενος για τον χαρακτήρας τους είχε να πει τα καλύτερα λόγια: «Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας».

Για την κοπέλα που κατέληξε, είπε: «Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή και ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

«Κανένα προειδοποιητικό σημάδι για αυτό που ακολούθησε»

Ο εκπαιδευτικός, με πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο σχολείο, τόνισε πως δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή του το παραμικρό ανησυχητικό στοιχείο: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους.

Έκαναν αστεία. Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ