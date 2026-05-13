Πέτρος Γαϊτάνος: «Έχω πει τη λέξη μ@@@@α και μετά προσεύχομαι»

Ο Πέτρος Γαϊτάνος μίλησε για την πίστη του, τις δεισιδαιμονίες, την Άννα Βίσση και τη Eurovision.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε, όπως συνηθίζει, χωρίς να προσπαθήσει να στρογγυλέψει ιδιαίτερα τις απόψεις του. Ο γνωστός ερμηνευτής αναφέρθηκε στη σχέση του με την πίστη, στην καθημερινότητά του, σε όσα θεωρεί πνευματικά λάθη, αλλά και στη Eurovision, για την οποία δεν έκρυψε ότι έχει σοβαρές ενστάσεις.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η σχέση του με τον Χριστό αποτελεί για εκείνον κεντρικό σημείο αναφοράς και πως από εκεί αντλεί την εσωτερική του γαλήνη. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι υπάρχουν φορές που μπορεί να αγανακτήσει και να πει μια βαριά κουβέντα, όμως στη συνέχεια το αντιμετωπίζει μέσα από την προσευχή, επειδή θεωρεί πως δεν είναι σωστό.

Η πίστη, οι λέξεις και οι δεισιδαιμονίες

«Δεν βρίζω. Το μόνο που έχω πει κάποιες φορές είναι “μ@λ@κα” και μετά προσεύχομαι γιατί ξέρω πως δεν είναι σωστό. Κάποιες φορές λες “να πάρει η ευχή”, αγανακτείς», είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Γαϊτάνος, θέλοντας να δείξει πως ακόμη και σε στιγμές έντασης προσπαθεί να επιστρέφει σε αυτό που ο ίδιος θεωρεί πνευματική ισορροπία.

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης στάθηκε και στις δεισιδαιμονίες που υπάρχουν στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Αναφέρθηκε στη μούντζα, στο «χτύπα ξύλο», στο «πιάσε κόκκινο» και στη μαύρη γάτα, λέγοντας πως δεν πρέπει να δίνεται πίστη σε τέτοια πράγματα. Κατά την άποψή του, πρόκειται για συνήθειες που δεν έχουν σχέση με την εκκλησιαστική πίστη και από τις οποίες ο άνθρωπος πρέπει να απομακρύνεται.

Ο ίδιος μίλησε και για τη βασκανία, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με πρόχειρες πρακτικές ή με αυτό που αποκάλεσε «χαζοευχούλες» από το τηλέφωνο. Όπως είπε, τέτοια ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διάκριση και μέσα από την εκκλησιαστική οδό, τονίζοντας πως ο άνθρωπος δεν χρειάζεται ούτε να φοβάται υπερβολικά ούτε να τα παίρνει όλα επιπόλαια.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στο παρελθόν του, θυμίζοντας πως έκοψε για πρώτη φορά κοντά τα μαλλιά του το 1996, όταν υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό. Εκείνη την περίοδο, όπως είπε, συνδέθηκε και με μια σημαντική καλλιτεχνική στιγμή της ζωής του, καθώς συνεργάστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος μίλησε ακόμη με θερμά λόγια για την Άννα Βίσση, λέγοντας πως θα πήγαινε στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Τη χαρακτήρισε μεγάλο αστέρι, είπε ότι την αγαπά και σημείωσε πως θεωρεί τη δουλειά της αξιόλογη. Ήταν ίσως από τα πιο απλά και καθαρά σημεία της συνέντευξης, χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς αστερίσκους.

Αντίθετα, για τη Eurovision η θέση του ήταν πολύ πιο αυστηρή. Ο γνωστός ερμηνευτής είπε πως, ως καλλιτέχνης, δεν αναγνωρίζει στον διαγωνισμό κάτι που να αξίζει πραγματικά ως τέχνη, αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν και κάποια αξιόλογα στοιχεία. Κατά την άποψή του, η Eurovision έχει αρκετά ζημιογόνα χαρακτηριστικά, ενώ είχε εκφράσει ανάλογη θέση και στο παρελθόν, λέγοντας ότι θεωρεί λανθασμένο να προσπαθεί κάποιος να ξεχωρίσει κάνοντας πράγματα που ο ίδιος βρίσκει αστεία ή γελοία.

