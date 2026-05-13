Η μαροκινή κοινότητα στο Γιβραλτάρ γιορτάζει το τέλος του «Φράχτη»: Ελεύθερη πρόσβαση σε Ισπανία και Ε.Ε

Οι κάτοικοι εκτός ΕΕ στο Γιβραλτάρ μπορούν πλέον να περάσουν στην Ισπανία χωρίς συνοριακούς ελέγχους ή σφράγιση διαβατηρίων.

Η μαροκινή κοινότητα που διαμένει στο Γιβραλτάρ γιόρτασε αυτό το Σαββατοκύριακο (9-10/5) τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στα σύνορα με την Ισπανία.

Εδώ και λίγες ημέρες, οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι εγγεγραμμένοι κάτοικοι του Γιβραλτάρ μπορούν να εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν χωρίς την ανάγκη ελέγχων εισόδου ή σφράγισης του διαβατηρίου τους.

Ιστορική στροφή για τους ξένους κατοίκους: Ελευθερία κινήσεων εντός Ευρώπης

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ιστορική τομή για χιλιάδες ξένους κατοίκους της βρετανικής αποικίας, κυρίως Μαροκινούς, Ινδούς ή Ρώσους, οι οποίοι μέχρι σήμερα υποβάλλονταν σε αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους κάθε φορά που περνούσαν προς τη Λα Λίνεα.

Πλέον, οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο συνοριακό σημείο ελέγχου έχουν λάβει οδηγίες να επιτρέπουν τη διέλευση με την επίδειξη και μόνο της «πράσινης κάρτας», του εγγράφου δηλαδή που πιστοποιεί τη διαμονή τους στο Γιβραλτάρ.

Αν και οι ενώσεις της μαροκινής κοινότητας συνιστούν στους πολίτες να φέρουν μαζί τους το διαβατήριό τους για λόγους ασφαλείας, το γεγονός παραμένει ότι οι ξένοι κάτοικοι του Γιβραλτάρ μπορούν πλέον να εισέρχονται στην Ισπανία και να μετακινούνται σε οποιαδήποτε χώρα του Σένγκεν χωρίς πρόσθετους ελέγχους.

Η Ένωση Μαροκινής Κοινότητας στο Γιβραλτάρ χαρακτήρισε την αλλαγή ως «ορόσημο», ενώ δημοσιοποίησε και τη φωτογραφία του πρώτου Μαροκινού πολίτη που πέρασε ελεύθερα τα σύνορα επωφελούμενος από το νέο καθεστώς.

Η αλλαγή αυτή εξισώνει στην πράξη το καθεστώς αυτών των κατοίκων με εκείνο των Γιβραλταριανών και των Βρετανών κατοίκων του Βράχου, οι οποίοι απολάμβαναν ήδη από τον Απρίλιο ελεύθερη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς βιομετρική καταγραφή ή ηλεκτρονικό έλεγχο διαβατηρίων.

Κενά στις επίσημες οδηγίες παρά τους... εορτασμούς

Παρά τον μεγάλο αντίκτυπο του μέτρου, διάφορες πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη δημοσιευμένη οδηγία. Οι κατευθυντήριες γραμμές φέρεται να διαβιβάστηκαν εσωτερικά μέσω ανεπίσημων μηνυμάτων στους πράκτορες που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των συνόρων.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει επικρίσεις από όσους θεωρούν ότι αυτό το μοντέλο έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σχεδιάστηκε για την ενίσχυση των βιομετρικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα.

