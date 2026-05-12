Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία (vid)

Τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη με δύο 17χρονες που ανέβηκαν στον 6ο όροφο πολυκατοικίας και έκαναν «βουτιά» στο κενό.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (12/5), στην περιοχή της Ηλιούπολης, μετά από ένα σοκαριστικό περιστατικό που κινητοποίησε άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές και το ΕΚΑΒ.

Δύο κορίτσια, ηλικίας 17 ετών, έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στο κενό.

Ανέβηκαν και πήδηξαν μαζί από τον 6ο: Νεκρή η μία κοπέλα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με το newsit, οι δύο ανήλικες ανέβηκαν στον 6ο όροφο του κτιρίου και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκαν στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την πτώση των δύο κοριτσιών, εξετάζοντας μαρτυρίες και στοιχεία για να διαλευκανθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Η μία εκ των δύο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ