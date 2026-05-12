Τράκαρε μεθυσμένος το εταιρικό βαν και ζητούσε αποζημίωση 62.000 ευρώ - Απολύθηκε και δεν πήρε... μία

Ανώτατο δικαστήριο στην Ισπανία επικύρωσε την απόλυση εργαζόμενου που προκάλεσε τροχαίο με εταιρικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οριστικά χωρίς αποζημίωση έμεινε εργαζόμενος στην Ισπανία, ο οποίος απολύθηκε αφού προκάλεσε σοβαρό τροχαίο με εταιρικό όχημα, ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αστούριας επικύρωσε την πειθαρχική απόλυση του υπαλλήλου, ανατρέποντας προηγούμενη δικαστική απόφαση που είχε χαρακτηρίσει την απόλυση άδικη και προέβλεπε αποζημίωση άνω των 62.000 ευρώ.

Το ατύχημα με το εταιρικό βαν

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο εργαζόμενος, που είχε συμπληρώσει περίπου 20 χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία και κατείχε θέση γενικού προϊσταμένου, κλήθηκε εκτός ωραρίου να μεταβεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για να διευκολύνει την παραλαβή μηχανήματος από τρίτο πρόσωπο.

Αφού ολοκλήρωσε την εργασία, επέστρεφε στο σπίτι οδηγώντας εταιρικό Fiat Doblò, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλο όχημα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο βαν της εταιρείας.

Οι αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,53 χιλιοστόγραμμα αλκοόλ, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο. Αργότερα, αιματολογική εξέταση στο νοσοκομείο Jarrio επιβεβαίωσε συγκέντρωση αλκοόλ 1,71 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος.

Η δικαστική ανατροπή

Η εταιρεία προχώρησε άμεσα στην απόλυσή του, επικαλούμενη απώλεια εμπιστοσύνης, παραβίαση της καλής πίστης και πρόκληση σοβαρής ζημιάς στην περιουσία της.

Αρχικά, το Δικαστήριο είχε κρίνει την απόλυση άκυρη, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα είτε να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο είτε να του καταβάλει αποζημίωση άνω των 62.000 ευρώ.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αστούριας ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι η συμπεριφορά του εργαζόμενου συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της εργασιακής σχέσης.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι, παρότι το περιστατικό συνέβη εκτός κανονικού ωραρίου, ο εργαζόμενος χρησιμοποιούσε εταιρικό όχημα και ενεργούσε στο πλαίσιο υποχρέωσης που συνδεόταν με την εργασία του.

Οι δικαστές υπογράμμισαν ότι η πρόκληση ατυχήματος υπό «υψηλά επίπεδα μέθης» κατέστρεψε οριστικά τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές, δικαιολογώντας πλήρως την απόλυση χωρίς καμία οικονομική αποζημίωση.

