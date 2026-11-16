«Βάφτηκε» κόκκινη η Νήσος των Χριστουγέννων - Η εντυπωσιακή μετανάστευση εκατομμυρίων καβουριών

Ένα από τα πιο θεαματικά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια εγκαταλείπουν τα τροπικά δάση και κατευθύνονται προς τη θάλασσα για να αναπαραχθούν.

Ένα απέραντο κόκκινο ποτάμι μοιάζει να διασχίζει τους δρόμους, τα μονοπάτια και τα τροπικά δάση στο Χριστουγεννιάτικο Νησί της Αυστραλίας. Μόνο που δεν πρόκειται για νερό, αλλά για δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια, τα οποία ξεκίνησαν τη μεγάλη ετήσια μετανάστευσή τους προς τις ακτές του Ινδικού Ωκεανού.

Το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο βρίσκεται ξανά σε εξέλιξη, μεταμορφώνοντας ολόκληρες περιοχές του νησιού σε ένα κινούμενο κόκκινο χαλί, καθώς τα μικρά καρκινοειδή ακολουθούν μια διαδρομή που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έναν και μοναδικό σκοπό: την αναπαραγωγή τους.

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