«Φωλιά του Αετού»: Το καταφύγιο του Χίτλερ έγινε «στάχτη» και η Γερμανία διχάζεται για την επόμενη μέρα

Το ιστορικό κτίριο στις Βαυαρικές Άλπεις κάηκε ολοσχερώς στις 23 Οκτωβρίου. Η ανακατασκευή του προκαλεί αντιδράσεις, καθώς υπάρχει φόβος να γίνει σημείο αναφοράς για νεοναζί

Ένα δύσκολο ερώτημα καλούνται να απαντήσουν οι γερμανικές αρχές μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κατέστρεψε τη «Φωλιά του Αετού», το ιστορικό καταφύγιο που χρησιμοποιούσε ο Αδόλφος Χίτλερ στις Άλπεις. Το κτίριο, γνωστό ως Kehlsteinhaus, τυλίχθηκε στις φλόγες στις 23 Οκτωβρίου, αφήνοντας πίσω του ερείπια και ανοίγοντας τη συζήτηση για το μέλλον του.

Η «Φωλιά του Αετού» κατασκευάστηκε το 1938, σε μια ορεινή κορυφογραμμή των Βαυαρικών Άλπεων, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Χρησιμοποιήθηκε από τον Χίτλερ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του ναζιστικού καθεστώτος. Σε αντίθεση με το Berghof, την εξοχική κατοικία του δικτάτορα που κατεδαφίστηκε το 1952, το Kehlsteinhaus επέζησε από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα μετατράπηκε σε εστιατόριο, λειτουργώντας για δεκαετίες ως τουριστικός προορισμός. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από έναν 33χρονο άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι ζημιές στο ιστορικό κτίριο ήταν εκτεταμένες, με αποτέλεσμα να τεθεί πλέον το ζήτημα της αποκατάστασης ή της διαφορετικής αξιοποίησης του χώρου.

Ο φόβος να γίνει σημείο αναφοράς για νεοναζί

Η συζήτηση στη Γερμανία έχει αποκτήσει και πολιτικές διαστάσεις. Από τη μία πλευρά υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν την ανακατασκευή του κτιρίου, ενώ από την άλλη εκφράζονται ανησυχίες ότι η αποκατάστασή του θα μπορούσε να μετατρέψει έναν χώρο με βαρύ ναζιστικό παρελθόν σε τόπο προσκυνήματος για νεοναζιστικές ομάδες. Η καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου, Ιζαμπέλ Χάινεμαν, επισημαίνει ότι η Γερμανία έχει διαρκή ευθύνη να αναδεικνύει και να αντιμετωπίζει το ναζιστικό παρελθόν της. Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο ανακατασκευής ενός κτιρίου με τόσο έντονο ιδεολογικό συμβολισμό.

Στο ίδιο πνεύμα, ο ιστορικός Ρίτσαρντ Έβανς, ειδικός στη ναζιστική Γερμανία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, προτείνει να απομακρυνθούν τα ερείπια και να αφεθεί το βουνό στη φυσική του κατάσταση. Ως παράδειγμα αναφέρει το καταφύγιο στο Βερολίνο όπου αυτοκτόνησε ο Χίτλερ, το οποίο καλύφθηκε με σκυρόδεμα και στη συνέχεια στον χώρο δημιουργήθηκε παιδική χαρά.

Η πρόταση για σύγχρονη αρχιτεκτονική παρέμβαση

Μια διαφορετική προσέγγιση προτείνει ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάχιμ Χέρμαν. Όπως εξηγεί, θα μπορούσε να καταγραφεί η κατάσταση στην οποία άφησε το κτίριο η πυρκαγιά και να διατηρηθούν ορισμένα ιστορικά κατάλοιπα, ενώ τμήματα της κατασκευής θα μπορούσαν να αναδημιουργηθούν με σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την πρότασή του, θα παραμείνουν ορατές οι διαφορετικές χρονικές περίοδοι και οι αλλαγές που έχει υποστεί το κτίριο, χωρίς να επιχειρείται απλώς η επιστροφή στην προηγούμενη μορφή του.

Η υπόθεση της «Φωλιάς του Αετού» αναδεικνύει έτσι ένα ευρύτερο ζήτημα για τη Γερμανία, πώς μπορεί να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη ενός τόπου που συνδέεται άμεσα με το ναζιστικό καθεστώς, χωρίς η διατήρησή του να λειτουργήσει ως εξιδανίκευση της συγκεκριμένης περιόδου.

A man has been arrested after a fire broke out at Hitler’s former Alpine retreat, the Kehlsteinhaus, on Friday night. Difficult terrain hampered firefighting efforts, with the blaze still burning on Saturday morning. https://t.co/xSN2aGT8u0 October 24, 2026

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