Η βαθύτερη λίμνη του πλανήτη παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης έπειτα από δεκαετίες

Έπειτα από δεκαετίες υδρολογικής υποχώρησης, η λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία παρουσιάζει εντυπωσιακά σημάδια ανάκαμψης

Η λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία, η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο ως προς τον όγκο της, παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες η ξηρασία και η μείωση των υδάτινων εισροών είχαν προκαλέσει ανησυχία για το μέλλον της.

Η Βαϊκάλη περιέχει περίπου το 20% των επιφανειακών αποθεμάτων γλυκού νερού του πλανήτη και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς βιότοπους παγκοσμίως. Η οικολογική της αξία αναγνωρίστηκε και από την UNESCO, η οποία την ενέταξε στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1996. Τα νέα δεδομένα προέρχονται από επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters και ανασυνθέτει την υδρολογική ιστορία της περιοχής σε βάθος 343 ετών.

Οι δακτύλιοι των δέντρων αποκάλυψαν 343 χρόνια ιστορίας

Για να κατανοήσουν πώς μεταβλήθηκε η διαθεσιμότητα νερού στην περιοχή, οι ερευνητές αξιοποίησαν τη δενδροχρονολογία, μελετώντας τους δακτυλίους ανάπτυξης των δέντρων. Η ερευνητική ομάδα συνέλεξε δείγματα από πεύκα που αναπτύσσονται κοντά στη λίμνη και τα συνδύασε με δεδομένα από διεθνείς βάσεις δενδροχρονολογίας. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ανασυνθέσει τις μεταβολές της υδάτινης ροής στην περιοχή από το 1682 έως το 2024.

Ιδιαίτερη σημασία είχε ο ποταμός Σελένγκα, ο οποίος αποτελεί τον σημαντικότερο παραπόταμο της Βαϊκάλης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ροή του μειώθηκε έως και κατά 90% σε ορισμένες από τις δυσμενέστερες περιόδους του 20ού αιώνα. Η εικόνα, ωστόσο, άρχισε να αλλάζει μετά το 2017. Η ανασύνθεση των δεδομένων έδειξε ότι η υδάτινη ροή έφτασε στο 145,2% του μακροπρόθεσμου μέσου όρου, καταγράφοντας μία από τις εντονότερες περιόδους ανάκαμψης ολόκληρης της εξεταζόμενης περιόδου.



Τι προκάλεσε την αλλαγή;

Οι επιστήμονες αποδίδουν την αλλαγή κυρίως στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών και στην αυξημένη μεταφορά υγρασίας από τις θάλασσες της βόρειας Ασίας. Παράλληλα, εντόπισαν συσχέτιση ανάμεσα στην αυξημένη ροή νερού και στις χαμηλότερες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας, καθώς και στη μεγαλύτερη έκταση θαλάσσιου πάγου σε περιοχές του Αρκτικού Ωκεανού και του Βόρειου Ειρηνικού.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την επιβράδυνση της περιφερειακής θέρμανσης στην Αρκτική. Οι ερευνητές, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι πρόκειται για αποτέλεσμα φυσικών κλιματικών διακυμάνσεων και όχι για ένδειξη ότι έχει ανακοπεί η παγκόσμια υπερθέρμανση. Η άνοδος της στάθμης της λίμνης και η εντονότερη ανάπτυξη της βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν πρόσθετες ενδείξεις ότι η υδρολογική μεταβολή έχει ευρύτερες οικολογικές συνέπειες.



Παρά τα θετικά σημάδια, η ανάκαμψη δεν σημαίνει ότι η Βαϊκάλη έχει απαλλαγεί από τις απειλές. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι περίοδοι αυξημένης υδάτινης ροής μπορεί να είναι απότομες αλλά σχετικά σύντομες, σε αντίθεση με τις περιόδους ξηρασίας, οι οποίες συχνά εξελίσσονται σταδιακά και διαρκούν περισσότερο. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζουν την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων, ενίσχυσης των υποδομών αποθήκευσης νερού και προστασίας των υπόγειων υδροφορέων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην αποκατάσταση των υγροτόπων στο δέλτα του ποταμού Σελένγκα, οι οποίοι μπορούν να συγκρατούν νερό και να το απελευθερώνουν σταδιακά κατά τις περιόδους ξηρασίας. Η Βαϊκάλη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Γης και η πρόσφατη εξέλιξη προσφέρει ελπίδα για το μέλλον της. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η επιστημονική ομάδα, η προστασία της απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.



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