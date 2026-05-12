Συναγερμός στην Ισπανία για την ασιατική σφήκα: Στήνονται παγίδες για τις «κινεζικές βασίλισσες»

Ανησυχία στην Αραγονία για την εξάπλωση της ασιατικής σφήκας Vespa velutina. Οι αρχές έστησαν ειδικές παγίδες και έχουν ήδη πιάσει 62 βασίλισσες.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η περιοχή της Αραγονίας στην Ισπανία, λόγω της ταχείας εξάπλωσης της ασιατικής σφήκας (Vespa velutina), ενός είδους που προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και τη μελισσοκομία.

Οι τοπικές αρχές του δήμου Alcañiz έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες μια εκτεταμένη επιχείρηση παγίδευσης βασιλισσών του είδους, μετά τον εντοπισμό εννέα φωλιών το περασμένο καλοκαίρι στην περιοχή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν ήδη παγιδευτεί 62 βασίλισσες κατά μήκος του ποταμού Guadalope, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εξάπλωση του εντόμου.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με δασοφύλακες και τις υπηρεσίες προστασίας της φύσης της κυβέρνησης της Αραγονίας, με βασικό στόχο την εξόντωση των βασιλισσών αμέσως μετά τη χειμερία νάρκη, πριν προλάβουν να δημιουργήσουν νέες αποικίες.

Ο αρμόδιος σύμβουλος Περιβάλλοντος, Ramiro Domínguez, χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική», επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των συλλήψεων αποδεικνύει τη διαρκή εξάπλωση της ασιατικής σφήκας στην περιοχή.

Πώς λειτουργούν οι παγίδες

Οι παγίδες που χρησιμοποιούνται είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να εκμεταλλεύονται τη συμπεριφορά του εντόμου. Αν και εξωτερικά μοιάζουν με απλά πλαστικά μπουκάλια κρεμασμένα σε δέντρα, διαθέτουν ειδικό μηχανισμό που εμποδίζει τη διαφυγή των σφηκών.

Στο εσωτερικό τους υπάρχει ζυμωμένο υγρό που προσελκύει τα έντομα, ενώ μικρές χοάνες επιτρέπουν την είσοδο αλλά όχι την έξοδο. Οι σφήκες παγιδεύονται και, προσπαθώντας μάταια να διαφύγουν, εξαντλούνται και πέφτουν ξανά στο υγρό.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και επιλεκτικές παγίδες τύπου VespaCatch, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν τη «σύλληψη» άλλων, ντόπιων ειδών εντόμων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η εκστρατεία θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Μαΐου, περίοδο κατά την οποία οι βασίλισσες της ασιατικής σφήκας εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ