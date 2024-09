Το νέο είδος σφήκας που έχει σοκάρει τους ειδικούς: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ένα νέο είδος σφήκας έχει τρομοκρατήσει τους επιστήμονες.

Ένα νεοανακαλυφθέν είδος σφήκας έχει σοκάρει τους επιστήμονες με την ανατριχιαστική μέθοδο αναπαραγωγής του, η οποία περιλαμβάνει τη μόλυνση φρουτόμυγων με τρόπο που έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τα διαβόητα xenomorphs από την ταινία «Alien».

Ο εντομολόγος Matt Moore περιέγραψε λεπτομερώς τη διαδικασία, εξηγώντας πώς οι προνύμφες της σφήκας εισβάλλουν στις φρουτόμυγες, τις καταναλώνουν από μέσα και τελικά τις σκοτώνουν -ενώ οι μύγες παραμένουν ζωντανές για αρκετές ώρες μετά την παρασίτωσή τους.

