Καιρός: Καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από τη χώρα - Πού θα χτυπήσουν μπόρες και χαλάζι

Το Σαββατοκύριακο θα έχει δύο πρόσωπα, με αστάθεια στα βόρεια και αφρικανική σκόνη νοτιότερα.

Αλλάζει ο καιρός σήμερα Πέμπτη, με την αστάθεια να γίνεται το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, στα βόρεια ηπειρωτικά, στο βορειοανατολικό Αιγαίο αλλά και σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης χώρας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου κατά διαστήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, όμως όσο προχωρά η ημέρα και ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Καταιγιδοφόρα νέφη και πιθανότητα για χαλάζι

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφει μια περίοδο έντονης αστάθειας, με τον καιρό να ξεκινά σε αρκετές περιοχές με ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι και μετά να «φορτώνει» με καταιγιδοφόρα νέφη. Όπως σημειώνει, τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια, όμως κατά τόπους μπορούν να προβληματίσουν, καθώς είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Οι μπόρες και οι καταιγίδες αναμένεται να ξεκινήσουν κυρίως από τη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια να κινηθούν προς τα κεντρικά τμήματα της χώρας, αλλά και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Προς τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εκτονωθούν προς το βόρειο, βορειοδυτικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ σταδιακά στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι κυρίως δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος στο ξεκίνημα της ημέρας, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να σταματούν τη νύχτα.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το πρωί στα βορειοδυτικά.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Εκεί αναμένονται τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά, ειδικά στα ορεινά. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει τους 27 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα νότια τους 24.

Για τις επόμενες ημέρες, η εικόνα δεν αλλάζει αμέσως. Την Παρασκευή το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο, με αστάθεια κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Το Σάββατο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα θα χωριστεί σε δύο τύπους καιρού: από την Πελοπόννησο και βορειότερα θα υπάρχουν μπόρες και καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα, ενώ νοτιότερα θα κάνει την εμφάνισή της αφρικανική σκόνη, με πιθανές λασποβροχές και άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα προς την Κρήτη.

Την Κυριακή η αστάθεια θα επιμείνει στα ηπειρωτικά και στα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, όμως η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί και η ατμόσφαιρα σταδιακά θα καθαρίζει. Με λίγα λόγια, ο καιρός μπαίνει σε φάση ανοιξιάτικης αστάθειας: ήλιος το πρωί, σύννεφα όσο περνά η ημέρα και μπόρες εκεί που δεν το περιμένεις εύκολα.

