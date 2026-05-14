Απίστευτο περιστατικό ανοιχτά της Τήνου: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του ένα... υποβρύχιο (vid)

Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της Τήνου, όταν οι προπέλες υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού μπλέχτηκαν στα δίχτυα ελληνικού αλιευτικού σκάφους.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Άνδρο και την Τήνο, όταν υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού μπλέχτηκε στα δίχτυα αλιευτικής τράτας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αλιευτικό σκάφος είχε ρίξει τα δίχτυα του και βρισκόταν σε νόμιμη αλιευτική δραστηριότητα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, οι προπέλες του υποβρυχίου πιάστηκαν στα δίχτυα. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα το υποβρύχιο να ακινητοποιηθεί προσωρινά, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί τραυματισμός.

Συναγερμός στο Πολεμικό Ναυτικό και στο Λιμενικό

Το συμβάν σημειώθηκε ανοιχτά της Τήνου και προκάλεσε συναγερμό τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό όσο και στο Λιμενικό Σώμα. Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του υποβρυχίου, αλλά και να ελεγχθεί αν υπήρχε κίνδυνος για το πλήρωμα ή για το αλιευτικό σκάφος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υποβρύχιο αναδύθηκε και ακολούθησαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι ασφαλείας. Το πλήρωμα, σε συνεργασία με κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού που έσπευσε στην περιοχή, εξέτασε το σύστημα πρόωσης και τη γενικότερη δυνατότητα πλεύσης του υποβρυχίου μετά το προσωρινό πρόβλημα που προκλήθηκε από τα δίχτυα.

Οι έλεγχοι έγιναν ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρξε σοβαρή βλάβη και ότι το υποβρύχιο μπορούσε να συνεχίσει με ασφάλεια την πορεία του. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό, ενώ το αλιευτικό αναφέρεται ότι ήταν ελληνικό και κινούνταν στο πλαίσιο νόμιμης δραστηριότητας.

