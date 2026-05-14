Έρχονται «ραβασάκια» από την εφορία σε 12.000 φορολογούμενους: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η ΑΑΔΕ στέλνει φόρους και πρόστιμα σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα, προλαμβάνοντας την παραγραφή τους εντός του 2026.

Εντός του 2026, η ΑΑΔΕ δρομολογεί την αποστολή φορολογικών λογαριασμών σε 12.000 φορολογούμενους, οι οποίοι εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ολοκλήρωση των ελέγχων πριν από την παραγραφή των υποθέσεων στο τέλος του έτους.

Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως τη μη υποβολή δηλώσεων, την αδικαιολόγητη τροποποίηση προσυμπληρωμένων ποσών και σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εσόδων και ψηφιακά καταγεγραμμένων δαπανών διαβίωσης. Στο στόχαστρο βρίσκονται μισθωτοί, εισοδήματα αλλοδαπής, αδήλωτα ενοίκια, καθώς και επιχειρήσεις με εκκρεμότητες σε ΦΠΑ και συγκεντρωτικές καταστάσεις.

