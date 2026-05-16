Νέο διαδικτυακό εργαλείο σας επιτρέπει να δείτε πού βρισκόταν το σπίτι σας στη Γη πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια

Θέλεις να μάθεις που βρισκόταν το σπίτι σου πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια; Το νέο online εργαλείο Paleoatitude, εμπλουτισμένο με νέα δεδομένα, μπορεί να σε βοηθήσει.

Αν αναρωτηθήκατε ποτέ πώς οι ήπειροι της Γης μετατοπίστηκαν μέσα στους αιώνες ή πού ακριβώς βρισκόταν η γενέτειρά σας πριν από εκατομμύρια χρόνια, το διαδικτυακό εργαλείο Paleolatitude δίνει την απάντηση.

Το μοντέλο, που δημιουργήθηκε αρχικά πριν από μια δεκαετία από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, έλαβε μια σημαντική αναβάθμιση, επιτρέποντας στους χρήστες να ιχνηλατήσουν την ιστορία οποιουδήποτε σημείου στον πλανήτη τα τελευταία 320 εκατομμύρια χρόνια.

Πώς βρίσκει την τοποθεσία η εφαρμογή;

Η λειτουργία του εργαλείου βασίζεται στα μαγνητικά σήματα που υπάρχουν στα πετρώματα. Καθώς η γωνία του μαγνητικού πεδίου της Γης αλλάζει σταδιακά από τους πόλους προς τον ισημερινό, τα μαγνητικά ορυκτά μέσα στα βράχια «καταγράφουν» το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο σχηματίστηκαν.

Στη νέα έκδοση, οι επιστήμονες ενσωμάτωσαν δεδομένα για μεγάλες τεκτονικές πλάκες, οι οποίες με τις κινήσεις τους διαμόρφωσαν τους σύγχρονους ωκεανούς και χαμένες ηπείρους, όπως η Argoland, που αποκολλήθηκε από τη Δυτική Αυστραλία πριν από 155 εκατομμύρια χρόνια και τώρα είναι «θαμμένη» κάτω από την Ινδονησία, ή η Greater Adria, που αποχωρίστηκε από τη Βόρεια Αφρική πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια και πλέον αποτελεί μέρος των οροσειρών της Μεσογείου.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε τοποθεσία και να δουν πώς μετατοπίστηκε από την εποχή της υπερηπείρου Παγγαίας. Πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια, η Παγγαία περιλάμβανε όλες τις μεγάλες μάζες ξηράς (εκτός από τη Σιβηρία και τμήματα της Κίνας) και περιβαλλόταν από έναν ενιαίο ωκεανό, την Πανθάλασσα. Περίπου πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, οι ήπειροι άρχισαν να απομακρύνονται, οδηγώντας στη σημερινή παγκόσμια γεωγραφία.

«Για πρώτη φορά, είναι διαθέσιμο ένα πραγματικά παγκόσμιο μοντέλο που επιτρέπει τη σύνδεση των πετρωμάτων με τις αρχικές τους πλάκες, οι οποίες έχουν έκτοτε εξαφανιστεί στον μανδύα της Γης», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Douwe van Hinsbergen.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ