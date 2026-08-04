Αμερικανική εταιρεία λανσάρει μπλουζάκι που δεν χρειάζεται πλύσιμο για έως και ένα μήνα καθημερινής χρήσης

Γνωστή εταιρεία ένδυσης κυκλοφορεί την HercShirt V5.0, μια μπλούζα που υπόσχεται να παραμείνει καθαρή και άοσμη για πάνω από 30 μέρες χρήσης.

Μια αμερικανική εταιρεία ρούχων, γίνεται viral με την κυκλοφορία της πέμπτης έκδοσης της HercShirt, μιας σειράς από μπλούζες, της οποίας η τελευταία έκδοση φαίνεται να παραμένει άοσμη ακόμα και μετά από ένα μήνα καθημερινής χρήσης, ακόμα κι αν δεν πλένεται.

Ακούγεται παράξενο, ειδικά τους θερινούς μήνες όταν ο κόσμος ιδρώνει περισσότερο κάτω από τον έντονο ήλιο, όμως η εταιρεία υποστηρίζει πως η μίξη των υλικών που έχει σκεφτεί είναι πέρα για πέρα αληθινή.

Πως διατηρείται φρέσκο το ύφασμα

Η εταιρεία ένδυσης HercLeon χρησιμοποιεί μια ειδική σύσταση αποτελούμενη από χαλκό, ασήμι, ψευδάργυρο, χρυσό, ηφαιστιακή τέφρα αλλά και δύο συστατικά τα οποία δεν αποκάλυψε. Τα υλικά ενσωματώθηκαν στο ύφασμα και δεν εφαρμόστηκαν απλά στην επιφάνεια.

Για παράδειγμα, ο χαλκός αναστέλλει τα βακτήρια που προκαλούν οσμές, ενώ ο ψευδάργυρος εξουδετερώνει τις σκληρές ενώσεις θείου που παράγονται από την έντονη εφίδρωση, ειδικότερα τους μήνες του καλοκαιριού.

Πόσο κοστίζει και πότε θα είναι διαθέσιμη η μπλούζα

Η HercShirt V5.0 θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία τον Νοέμβριο και θα κυκλοφορήσει μόνο σε μαύρο, ενώ στην συνέχεια θα υπάρχουν και παραλλαγές σε σκούρο μπλε, μπορντό και σκούρο πράσινο.

Το κόστος ανέρχεται στα 79 δολάρια. Για όσους δεν θέλουν να δώσουν τόσα χρήματα για μια μπλούζα, υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις από την ίδια εταιρεία, όπως η μπλούζα των 39 δολαρίων που παραμένει φρέσκια για τρεις μέρες, αλλά και η τυπική έκδοση που διατηρείται καθαρή για 14 μέρες.

Η εταιρεία είχε ξαναγίνει viral πριν από μερικά χρόνια, όταν λάνσαρε μια σειρά από αυτοκαθαριζόμενα εσώρουχα.

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