«Ρε κάνε άκρη ρε»: Αχάμπαρος πεζός στη Ρόδο περπατάει στη μέση του δρόμου και τρελαίνει τους οδηγούς (vid)

Ατρόμητος οδηγός περπατούσε στη μέση αυτοκινητόδρομου στη Ρόδο, με τα οχήματα να περνάνε από δίπλα του σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε δρόμο της Ρόδου, το βλέπεις και απορείς.

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί τον «θαυμασμό» των χρηστών.

Άνιωθος, αχάμπαρος, ατρόμητος: Έσερνε βαλίτσα στη μέση του δρόμου

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να κινείται πεζός μες στη μέση του δρόμου, κρατώντας μία βαλίτσα με τα διερχόμενα οχήματα να τον κοιτάζουν με έκπληξη. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κάνουν ελιγμούς και να αλλάζουν την πορεία τους τελευταία στιγμή προκειμένου να μην το χτυπήσουν και να τον αποφύγουν.

Προφανώς και εκεί που περπατούσε δεν υπήρχε πεζοδρόμιο και ο κίνδυνος να προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα ήταν εμφανώς μεγάλος.

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