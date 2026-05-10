Συνελήφθη ο δράστης των πυροβολισμών στην Καλλιθέα – Βίντεο από τη στιγμή της ακινητοποίησης

Βίντεο καταγράφει τη σύλληψη του άνδρα που άνοιξε πυρ με ούζι έξω από κατάστημα στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας εργαζόμενη στον λαιμό. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. ακινητοποιούν και συλλαμβάνουν τον άνδρα που άνοιξε πυρ έξω από κατάστημα στην Καλλιθέα, προκαλώντας σκηνές πανικού και τραυματίζοντας μία γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι, όταν ο δράστης φέρεται να ενεπλάκη σε έντονο επεισόδιο με εργαζόμενους του καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του συμβάντος.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, φέρεται να έβγαλε αυτόματο όπλο τύπου ούζι και να πυροβόλησε εργαζόμενη του καταστήματος, τραυματίζοντάς την στον λαιμό. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαμπερές τραύμα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο άνδρας βγήκε έξω από το κατάστημα και φέρεται να πυροβόλησε προς την ταμπέλα της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην περιοχή.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, διακρίνονται αστυνομικοί να επεμβαίνουν άμεσα και να περνούν χειροπέδες στον δράστη λίγα λεπτά μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση και τα ακριβή κίνητρα του δράστη.

