Τζιτζιφιές - Καλλιθέα: Μεθυσμένος πυροβόλησε με Uzi γυναίκα η οποία πήγε μόνη της στο νοσοκομείο

Μεθυσμένος πυροβόλησε γυναίκα έξω από κατάστημα της Καλλιθέας. Συνελήφθη ο δράστης, μόνη της πήγε στο νοσοκομείο η ιδιοκτήτρια του καταστήματος που χτυπήθηκε.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (10/5) στις Τζιτζιφιές, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ έξω από κατάστημα στη Λεωφόρο Θησέως, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή της Καλλιθέας, καθώς η επίθεση σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, στις 11:30 το πρωί.

Μεθυσμένος ο δράστης: Έβγαλε Uzi και πυροβόλησε

Σύμφωνα με το newsit, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, επιχείρησε να εισέλθει σε καφετέρια της περιοχής. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και η σύζυγός του του απαγόρευσαν την είσοδο, γεγονός που προκάλεσε την οργή του.

Τότε, ο άνδρας έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Μαρτυρίες από το σημείο αναφέρουν ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν αυτόματο τύπου Uzi.

Σύλληψη και κατάσταση της τραυματία

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατήρησε τις αισθήσεις της και μετέβη μόνη της στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη του δράστη, ενώ έγιναν και προσαγωγές άλλων ατόμων που ενδεχομένως σχετίζονται με το περιστατικό.

